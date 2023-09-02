Аэропорт Амстердама сокращает количество рейсов: причина
В аэропорту Амстердама "Схипгол" сократят количество рейсов, чтобы уменьшить шум в жилых районах вблизи аэропорта.
Об этом сообщает NOS.
"В следующем году максимальное количество рейсов в аэропорту сократят с 500 тыс. до 452,5 тыс.", – говорится в сообщении.
Отмечается, что не будет запрета на рейсы частных самолетов в аэропорту, который также остается открытым ночью для авиасообщения.
Также уменьшится количество ночных рейсов. Вместо максимальных 32 тыс. рейсов в год в ночное время будет позволено взлетать и приземляться 28,7 тыс. самолетам.
В настоящее время правительство изучает частичное запрещение ночных рейсов, что ранее было предложено администрацией аэропорта "Схипгол". Таким образом, правительство хочет выяснить, какими будут последствия, и услышать позицию, в частности, авиакомпаний.
Кроме того, может быть ограничено использование взлетно-посадочных полос, наиболее мешающих местным жителям.
- Напомним, круизным лайнерам запретили заходить в центр Амстердама, чтобы снизить загрязнение.
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