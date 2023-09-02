Аэропорт Амстердама сокращает количество рейсов: причина

Об этом сообщает NOS.

"В следующем году максимальное количество рейсов в аэропорту сократят с 500 тыс. до 452,5 тыс.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что не будет запрета на рейсы частных самолетов в аэропорту, который также остается открытым ночью для авиасообщения.

Также уменьшится количество ночных рейсов. Вместо максимальных 32 тыс. рейсов в год в ночное время будет позволено взлетать и приземляться 28,7 тыс. самолетам.

В настоящее время правительство изучает частичное запрещение ночных рейсов, что ранее было предложено администрацией аэропорта "Схипгол". Таким образом, правительство хочет выяснить, какими будут последствия, и услышать позицию, в частности, авиакомпаний.

Кроме того, может быть ограничено использование взлетно-посадочных полос, наиболее мешающих местным жителям.