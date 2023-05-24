Аэрокосмическая компания Virgin Orbit миллиардера Бренсона продала активы по аукциону и прекращает деятельность
Обанкротившаяся Virgin Orbit продала свои активы и оборудование, не справившись с привлечением инвестиций. Ранее она уволила 85% персонала
Об этом говорится в заявлении компании Virgin Orbit.
Virgin Orbit продала свои активы четырем другим компаниям на аукционе, столкнувшись с банкротством. Ранее холдинг испытал провальный раунд финансирования, во время которого Virgin Orbit не удалось привлечь инвестиции.
"В течение всей своей истории Virgin Orbit была в авангарде инноваций и внесла существенный вклад в область запуска коммерческих ракет с помощью своей платформы воздушного запуска LauncherOne. Передовые технологии компании, непревзойденный опыт и стремление к совершенству вывели ее в авангард индустрии коммерческих запусков", - говорится в заявлении.
Общая сумма аукционных ставок составила около 36 миллионов долларов. Представитель Virgin Orbit подтвердил, что шесть ракет Virgin Orbit, находившихся на разных стадиях производственной сборки, и их интеллектуальная собственность еще не проданы.
Справка
Virgin Orbit – американское аэрокосмическое частное предприятие в рамках группы Virgin, специализирующееся на запуске малых спутников. Компания была одной из ракетных компаний США, успешно достигавших орбиты с помощью частно разработанной ракеты-носителя. С 2020 года она запустила шесть миссий, четыре из которых успешны.
- Virgin Orbit впервые вывела спутники на орбиту благодаря запуску ракеты-носителя с борта Boeing 747 два года назад, в январе 2021 года.
- В январе этого года Virgin Orbit произвела первый запуск ракетоносителя со спутниками с территории Британии.
- 31 марта стало известно, что аэрокосмическая компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона уволит 675 сотрудников и прекратит свою деятельность "в обозримом будущем".
- 4 апреля Virgin Orbit подала заявление о банкротстве после того, как не смогла обеспечить долгосрочное финансирование, необходимое для возобновления после неудачного запуска ракеты в январе.
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