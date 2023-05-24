Об этом говорится в заявлении компании Virgin Orbit.

Virgin Orbit продала свои активы четырем другим компаниям на аукционе, столкнувшись с банкротством. Ранее холдинг испытал провальный раунд финансирования, во время которого Virgin Orbit не удалось привлечь инвестиции.

"В течение всей своей истории Virgin Orbit была в авангарде инноваций и внесла существенный вклад в область запуска коммерческих ракет с помощью своей платформы воздушного запуска LauncherOne. Передовые технологии компании, непревзойденный опыт и стремление к совершенству вывели ее в авангард индустрии коммерческих запусков", - говорится в заявлении.

Общая сумма аукционных ставок составила около 36 миллионов долларов. Представитель Virgin Orbit подтвердил, что шесть ракет Virgin Orbit, находившихся на разных стадиях производственной сборки, и их интеллектуальная собственность еще не проданы.

Справка

Virgin Orbit – американское аэрокосмическое частное предприятие в рамках группы Virgin, специализирующееся на запуске малых спутников. Компания была одной из ракетных компаний США, успешно достигавших орбиты с помощью частно разработанной ракеты-носителя. С 2020 года она запустила шесть миссий, четыре из которых успешны.