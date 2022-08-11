Аэродром в Новофедоровке могли обстрелять из ракет Нептун, Harpoon или с вертолетов, подлетев к Крыму, - эксперт
Аэродром в Крыму однозначно поразили ракетами, на снимках видны следы минимум четырех ударов
Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в эфире программы "Воздух", сообщает телеграмм-канал ЧТД.
Эксперт считает, что было по меньшей мере 4 попадания ракетами: два по ангарам, один – в скопление техники и еще один – в систему управления аэродромом.
"Это ракеты мощностью от 150 до 450 кг в тротиловом эквиваленте. Это могли быть украинские "гром", "сапсан", или "нептун", либо натовские Harpoon. Запустить их могли из района Одессы, или любого побережья от Николаева до острова Змеиный, или даже с геликоптеров, которые подобрались к Крыму", - отметил военный.
- Напомним, 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке. Очевидцы слышали серию взрывов, похожих на детонацию боеприпасов.
- Воздушные силы ВСУ заявили, что 9 августа в результате удара по аэродрому в Крыму уничтожены девять самолетов армии РФ. Однако ВСУ официально не признали ответственность за данную операцию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.85
Покупка 38.85Продажа 39.74
-
EUR
Покупка 39.52Продажа 40.72
- Актуальное
- Важное