Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в эфире программы "Воздух", сообщает телеграмм-канал ЧТД.

Эксперт считает, что было по меньшей мере 4 попадания ракетами: два по ангарам, один – в скопление техники и еще один – в систему управления аэродромом.

"Это ракеты мощностью от 150 до 450 кг в тротиловом эквиваленте. Это могли быть украинские "гром", "сапсан", или "нептун", либо натовские Harpoon. Запустить их могли из района Одессы, или любого побережья от Николаева до острова Змеиный, или даже с геликоптеров, которые подобрались к Крыму", - отметил военный.

Напомним, 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке. Очевидцы слышали серию взрывов, похожих на детонацию боеприпасов.

Воздушные силы ВСУ заявили, что 9 августа в результате удара по аэродрому в Крыму уничтожены девять самолетов армии РФ. Однако ВСУ официально не признали ответственность за данную операцию.

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