Об этом сообщает официальный сайт "Динамо ".

"Приветствую АЭК с проходом в Лигу Конференций. Надеюсь, что они продолжат двигаться дальше и удивлять европейские клубы. Жаль, что во втором тайме наши соперники пытались тянуть время, было много остановок. Мы хотели выиграть, но мы хорошо провели только заключительные части обеих таймов, когда команда продемонстрировала желание победить. Очень тяжело проводить в пути по 10 часов несколько раз в неделю. Сегодня игрокам не хватало физической силы. Но в техническом плане команда выглядела неплохо. При том, что команда лишена возможности постоянно тренироваться", - сказал главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.

Таблицу группы B Лиги Европы возглавляют "Ренн" и "Фенербахче", у которых по 11 очков. "Динамо" идет последним, у украинцев 1 набранный балл. "АЭК Ларнака" – третий – 4 пункта.

Киевское "Динамо" уже упустило шансы на выход в плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций. За 5 матчей украинцы пропустили 9 голов и забили 5 мячей, однако 3 именно в последнем матче с киприотами.

В заключительном матче группового раунда "Динамо" сыграет с "Фенербахче".

27 октября матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между АЭК из Ларнаки и киевским "Динамо" завершился результативной ничьей.

В Лиге конференций СК "Днипро-1" победил киприотский "Аполлон" со счетом 1:0.

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