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"АЕК Ларнака" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч украинцев за выход в Лигу Европы

25 августа, 2022 четверг
07:00
Спорт

Сегодня, 25 августа, в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы СК "Днепр-1" сыграет в гостях против кипрского "АЭК Ларнаки"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры уверены, что после поражения в первом матче 1:2, СК "Днепр-1" не сможет одолеть "АЭК Ларнаку" в ответной встрече. На проход украинцев в групповой этап Лиги Европы коэффициент 6,5. Киприотов оценили в 1,27.

Проигравшая команда проведет еврокубковый сезон в Лиге конференций.

Лига Европы

Квалификация. Плей-офф. Первый матч

25 августа

"АЭК Ларнака" (Кипр) - "Днепр-1" (Украина)

Ларнака, стадион "АЭК Арена"

Начало в 19:00

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Украина
Днепр
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