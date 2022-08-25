"АЕК Ларнака" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч украинцев за выход в Лигу Европы
Сегодня, 25 августа, в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы СК "Днепр-1" сыграет в гостях против кипрского "АЭК Ларнаки"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры уверены, что после поражения в первом матче 1:2, СК "Днепр-1" не сможет одолеть "АЭК Ларнаку" в ответной встрече. На проход украинцев в групповой этап Лиги Европы коэффициент 6,5. Киприотов оценили в 1,27.
Проигравшая команда проведет еврокубковый сезон в Лиге конференций.
Лига Европы
Квалификация. Плей-офф. Первый матч
25 августа
"АЭК Ларнака" (Кипр) - "Днепр-1" (Украина)
Ларнака, стадион "АЭК Арена"
Начало в 19:00
Прямая трансляция на "2+2"
- 18 августа в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы СК "Днепр-1" проиграл кипрскому "АЭК Ларнаку".
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