Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры уверены, что после поражения в первом матче 1:2, СК "Днепр-1" не сможет одолеть "АЕК Ларнака" в ответной встрече. На проход украинцев в групповой этап Лиги Европы коэффициент 6,5. Киприотов оценили в 1,27.

Проигравшая команда проведет еврокубковый сезон в Лиге конференций.

Лига Европы

Квалификация. Плей-офф. Первый матч

25 августа

"АЕК Ларнака" (Кипр) - "Днепр-1" (Украина)

Ларнака, стадион "АЕК Арена"

Начало в 19:00

Прямая трансляция на "2+2"

18 августа в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы СК "Днепр-1" проиграл киприотскому "АЕК Ларнака".

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