Об этом сообщает Еспресо.TV.

Таблицу группы B Лиги Европы возглавляют "Ренн" и "Фенербахче", у которых по 10 очков. "Динамо" идет последним, у украинцев 0 очков. "АЭК Ларнака" – третий – 3 набранных балла.

Киевское "Динамо" уже упустило шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. У украинцев остаются шансы на третью позицию, которая позволит нам сыграть в Лиге конференций.

В 5-м туре "Динамо" встретится с киприотским "АЭК Ларнаком". Матч пройдет сегодня, 27 октября. Букмекеры считают, что украинцы являются фаворитами встречи. Коэффициент – 2,35.

Возможный выигрыш "АЭК Ларнака" оценивается в 3,25. Ничья – 3,35.

Лига Европы

5-й тур

27 октября

"АЭК Ларнака" (Кипр) - "Динамо" (Украина)

Начало в 19:45

Трансляция - Мегого

В четверг, 13 октября, киевское "Динамо" уступило французскому "Ренну" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы со счетом 0:1.

В Лиге конференций СК "Днепр-1" победил "Вадуц", представляющий Лихтенштейн.

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