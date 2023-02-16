АЕК – "Днепр-1": где смотреть матч 1/16 финала Лиги конференций
В четверг, 16 февраля, в первом матче 1/16 финала Лиги конференций "Днепр-1" встречается на Кипре с АЭК
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра в Ларнаке начнется в 22:00. Вживую ее покажет Megogo.
На групповом раунде Лиги конференций "Днепр-1" финишировал вторым в квартете E вслед за нидерландским АЗ и опередил "Аполлон" из Кипра и "Вадуц" из Лихтенштейна.
АЭК начал выступления в еврокубках в Лиге Европы, где в квалификации одолел именно "Динпро-1" (2:1, 3:0). В квартете B киприоты стали третьими. Они опередили киевское "Динамо" (1:0, 3:3), уступили в борьбе за выход в следующий раунд турнира турецкому "Фенербахче" и французскому "Ренну" и получили право сыграть в Лиге конференций.
Лига конференций
1/16 финала. 1-й матч
АЭК (Ларнака, Кипр) - "Днепр-1" (Украина)
16 февраля
Ларнака, АЕК Arena
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 16 февраля в Варшаве донецкий "Шахтер" сыграет против французского "Ренна" в 1/16 финала Лиги Европы.
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