АЕК – "Днепр-1": где смотреть матч 1/16 финала Лиги конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра в Ларнаке начнется в 22:00. Вживую ее покажет Megogo.

На групповом раунде Лиги конференций "Днепр-1" финишировал вторым в квартете E вслед за нидерландским АЗ и опередил "Аполлон" из Кипра и "Вадуц" из Лихтенштейна.

АЭК начал выступления в еврокубках в Лиге Европы, где в квалификации одолел именно "Динпро-1" (2:1, 3:0). В квартете B киприоты стали третьими. Они опередили киевское "Динамо" (1:0, 3:3), уступили в борьбе за выход в следующий раунд турнира турецкому "Фенербахче" и французскому "Ренну" и получили право сыграть в Лиге конференций.

Лига конференций

1/16 финала. 1-й матч

АЭК (Ларнака, Кипр) - "Днепр-1" (Украина)

16 февраля

Ларнака, АЕК Arena

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo