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Аджика. Рецепт приготовления

15 февраля, 2023 среда
14:00

Предлагаем вам рецепт остренькой аджики по традиционному абхазскому рецепту. Просто, быстро и вкусно!

Ингредиенты (ориентировочно на 60-65 порций):

  • Помидоры – 2,5 кг
  • 1 кг болгарского перца
  • 1 кг яблок
  • 1 кг моркови
  • 7 острых стручковых перцев
  • Толченый чеснок - 200 г
  • Уксус – 1 стакан (9%)
  • Один стакан подсолнечного масла
  • Один стакан сахара
  • Соль – четверть стакана

Рецепт приготовления аджики в домашних условиях:

  • Нарезаем помидоры
  • Нарезаем яблоки
  • Нарезаем морковь
  • Нарезаем острый перец
  • Очищаем болгарский перец от сердцевины и тоже нарезаем
  • Все эти продукты пропускаем через мясорубку
  • Складываем все в кастрюлю
  • Варим на малом огне один час
  • После этого добавляем специи.
  • Перемешиваем
  • Снимаем с огня
  • Добавляем толченый чеснок
  • Добавляем сахар
  • Добавляем соль
  • Добавляем уксус
  • Добавляем подсолнечное масло
  • Отлично все вымешиваем
  • Закрываем готовый продукт полиэтиленовой крышкой
  • Употреблять аджику можно сразу
  • А можно сделать заготовки аджики на зиму.

Приятного аппетита!

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