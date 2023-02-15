Путин потерял все шансы победить в войне и остаться у власти, - военный аналитик Гетьман
Инфографика
Аджика. Рецепт приготовления
Предлагаем вам рецепт остренькой аджики по традиционному абхазскому рецепту. Просто, быстро и вкусно!
Ингредиенты (ориентировочно на 60-65 порций):
- Помидоры – 2,5 кг
- 1 кг болгарского перца
- 1 кг яблок
- 1 кг моркови
- 7 острых стручковых перцев
- Толченый чеснок - 200 г
- Уксус – 1 стакан (9%)
- Один стакан подсолнечного масла
- Один стакан сахара
- Соль – четверть стакана
Рецепт приготовления аджики в домашних условиях:
- Нарезаем помидоры
- Нарезаем яблоки
- Нарезаем морковь
- Нарезаем острый перец
- Очищаем болгарский перец от сердцевины и тоже нарезаем
- Все эти продукты пропускаем через мясорубку
- Складываем все в кастрюлю
- Варим на малом огне один час
- После этого добавляем специи.
- Перемешиваем
- Снимаем с огня
- Добавляем толченый чеснок
- Добавляем сахар
- Добавляем соль
- Добавляем уксус
- Добавляем подсолнечное масло
- Отлично все вымешиваем
- Закрываем готовый продукт полиэтиленовой крышкой
- Употреблять аджику можно сразу
- А можно сделать заготовки аджики на зиму.
Приятного аппетита!
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+2°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.06
-
EUR
Покупка 41.76Продажа 42.57
- Актуальное
- Важное
2023, среда
15 февраля
13:52
Путин готовится к длительной войне в Украине, а приближенные к Кремлю не верят в победу РФ, - Reuters
13:05
Пришлось бы присылать и своих пилотов: Уоллес заявил, что Великобритания не будет передавать Украине истребители
12:59
Оккупанты распространяют информацию о выходе на админграницу Луганщины. Гайдай опроверг: "держим оборону"
12:43
Еврокомиссия предлагает запретить поставки в РФ электроники, необходимой для производства ракет и дронов
12:13
Агрессия Путина в Украине является самым большим кризисом безопасности в Европе со времен Второй мировой войны, - Столтенберг
11:28
Обмен пленными и неформальные контакты: Кремль привлек к переговорам с Украиной новых людей, - росСМИ
11:16
Шпионский воздушный шар в США мог действительно сбиться с маршрута из-за непогоды, - The Washington Post
10:45
Россия уменьшила количество кораблей в Черном море, но среди них до сих пор есть ракетоноситель
10:37
В энергосистеме Украины уже четвертые сутки нет дефицита, сетевые ограничения действуют только на Одесчине, – Минэнерго
10:08
"Могут нанести удар на любом направлении": спикер Восточной группировки войск ВСУ о возможном наступлении россиян на Харьков