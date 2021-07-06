Адвокаты Порошенко подали в суд на президента Зеленского с требованием обнародовать все оригиналы "пленок Бигуса"

Об этом сообщил адвокат Игорь Головань, пишет пресс-служба партии "ЕС".



"Бигус должен опубликовать все "пленки"! Феерическое интервью Зеленского каналу "1+1" ярко подтвердило очевидное предположение о причастности президентского офиса к видео BIHUS info с так называемыми пленками Медведчука. Не оставило интервью сомнений и о том, что управляемая из президентского офиса и выполненная BIHUS info акция направлена не против Медведчука и его собеседников, а исключительно против основного политического оппонента Зеленского - Петра Порошенко ", - пишет Головань в Facebook.



"А относительно Медведчука клоунада Бигуса и его команды больше похожа на операцию прикрытия". "Расследователями" сделано все для компрометации прослушек и создания условий для признания записей недопустимыми доказательствами", - отмечает Игорь Головань.



Он отмечает, что Бигус не выполнил своего обещания опубликовать все разговоры, которые у него есть.



"Вместо публикации записей в том виде, которые Бигус и команда получили от своего источника (понятно, что от Офиса президента, но это - гипотеза), BIHUSinfo подсунуло обществу три очередных видосика с монтированным-перемонтированным аудио. И с хронометражем пытаются нас обмануть. Сначала Бигус ляпнул, что у него 6 часов записей. Затем "исправился", мол, не 6, а 36. На самом деле хронометраж трех роликов со всеми, по утверждению Бигуса, записями составляет 35 часов 9 минут 14 секунд ", - констатирует адвокат.



"Но даже 36 часов никак не соответствуют вздохам Бигуса типа: " Вся редакция уже которую неделю сидит и прослушивает записи " или " Вся наша редакция неделями прослушивала записи ". Какие недели на 36 часов? Чтобы прослушать 36 часов за одну неделю, даже за пять рабочих дней, надо слушать 7 часов 12 минут в день. Если слушают двое - по 3 часа 36 минут каждому. Втроем - уже по 2 часа 24 минуты. А уже вся редакция опытных расследователей должна бы те жалкие 36 часов проработать за пару дней ", - отмечает Головань.



"Уверен, Бигус снова врет. Почему? Вполне возможно, боится заказчиков. Ведь записи велись и в 2019 году. И там вполне вероятно есть голоса деятелей действующей власти. Итак, прослушек значительно больше 36 часов. И все записи представляют значительный общественный интерес , а потому должны быть обнародованы ", - отмечает адвокат пятого Президента.



"Поэтому мы подали в суд от имени Петра Порошенко иск к президенту Зеленскому и Общественной организации " Том 14 " с требованием признать противоправным сокрытие от общества прослушек и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде", - резюмирует Головань.