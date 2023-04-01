Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Адвокаты Павла Мерседеса затягивают процесс, - фотожурналист Доброносов
Эксклюзив

Адвокаты Павла Мерседеса затягивают процесс, - фотожурналист Доброносов

1 апреля, 2023 суббота
17:10
война с Россией

Фотожурналист Ян Доброносов отметил, что заседание суда по избранию меры пресечения Павлу Лебедю отложили на понедельник из-за уровня сахара в крови митрополита УПЦ (МП)

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я присутствовал на судебном заседании. Сторона Павла Мерседеса точно затягивает процесс. Адвокаты все время отмечали, что у них не было времени для ознакомления с делом, и просят время. Во время заседания Павел пожаловался, что у него диабет, и уровень сахара в крови не дает ему возможности продолжать. Заседание суда перенесли на понедельник. Митрополиту УПЦ (МП) не могут согласовать круглосуточный домашний арест в Лавре, где он хочет. Потому, что у него нет регистрации", - отметил Доброносов.

Фотожурналист также подчеркнул, что во время судебного заседания риторика митрополита УПЦ (МП) Павла Лебедя изменилась.

"Павел вел себя гораздо тише. На заседании суда он сказал, что ничего не говорил на президента Украины. Но есть видеодоказательство, которое он сам снимал", - добавил Доброносов.

  • 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
  • 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ (МП) не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.
  • Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
  • 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
  • 31 марта прихожане и представители УПЦ (МП) вторично не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также В УПЦ (МП) заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры
  • 1 апреля митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также что 1 апреля в его доме проведут обыски. Впоследствии это подтвердила СБУ.
  • Заседание суда по избранию меры пресечения митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю отложили на понедельник, 3 апреля










 

Видео
Новости
Украина
новости Киева
Читайте также:
Олександр Лукашенко
31 мартa, 2023 пятница
Лукашенко призвал остановить боевые действия в Украине. В Кремлеи ОПУ отреагировали
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
31 мартa, 2023 пятница
500 тысяч потерь вызовут резонанс в РФ, одно наступление ВСУ не будет равно победе: военные итоги недели
Белый Дом
31 мартa, 2023 пятница
В Белом доме высказались о предстоящем председательстве России в Совбезе ООН
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.42
    Продажа 41.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
1 апреля
18:30
Цыганков помог "Жироне" победить в каталонском дерби
18:23
Эксклюзив
Политикум США сплотила попытка Си выстроить антизападную империю Китай - Россия - Иран, - Пионтковский
18:19
Обновлено
Суд над митрополитом Павлом переназначен на сегодняшний вечер
18:15
Эксклюзив
Запад перешел от позиции "Украина не проиграет" к "Украина должна выиграть", - эксперт Юнус
18:10
Из-за участия россиян и белорусов: во Франции отменили этап Кубка мира по фехтованию
18:03
OPINION
Об экспериментах в истории
17:54
Президент Турции Эрдоган утвердил ратификацию членства Финляндии в НАТО
17:24
Эксклюзив
На территории Киево-Печерского заповедника общая площадь новостроек составляет более 20 тысяч кв. м, - глава Всеукраинской ассоциации музеев
17:17
Обновлено
УПЛ: "Ингулец" победил "Минай", результаты и расписание других матчей 19-го тура
17:10
"Пощечина для международного сообщества": Кулеба прокомментировал председательство России в Совбезе ООН
17:07
Промоутер назвал ошеломительную сумму, которую Усику обещали за бой с Фьюри
16:58
Финляндия должна официально стать членом НАТО в течение нескольких недель, - глава МИД
16:43
Дефицита препаратов нет, лекарства есть на складах, - Минздрав
16:39
Twitter опубликовал на Github части исходного кода, отвечающего за рекомендации твитов
16:32
"Манчестер Сити" разбил "Ливерпуль" и приблизился к "Арсеналу" в АПЛ
16:16
На фронте погиб воин Даниил Ляшук (Моджахед)
16:04
Концепция внешней политики РФ: бензоколонка за забором, угрозы и разворот на восток
15:53
Минздрав о новых правилах покупки лекарств: усиления контроля за отпуском препаратов не будет
15:50
Эксклюзив
Рано или поздно официальные КНР и Украина встретятся, - эксперт Юнус
15:46
Зеленский провел часовой телефонный разговор с Макроном о войне в Украине
15:29
Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева, более 200 граждан и около 400 компаний РФ
15:28
Министр обороны Германии назвал окончательное количество танков Leopard, которые получит Украина
15:18
Испания пылает: на севере страны за день зафиксировали 90 лесных пожаров
15:14
Враг обстрелял Херсон и Херсонщину: есть погибший и раненый
15:06
На фото последствия обстрела Донбасса
За сутки РФ пять раз обстреляла Дружковку: ранен человек
14:53
Обновлено
РФ обстреляла позиции ВСУ на Запорожье более 100 раз, также повреждены 82 дома
14:44
Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине: один погибший
14:41
Минцифры
В Украине вступил в силу закон об Э-резидентстве
14:40
"Я еще жив": Папу Франциска выписали из больницы
14:33
Промоутер объявил имя следующего соперника Усика
14:24
Периодические дожди: прогноз погоды от синоптика Натальи Диденко
14:09
OPINION
Российские пропагандисты презирают Онуфрия и Ко
14:04
Эксклюзив
В России нет адекватной системы противоракетной обороны, - Пионтковский
14:00
В бою под Бахмутом погиб грузинский доброволец Михаил Мазанашвили, - СМИ
13:44
"Я был шокирован этой реакцией": Порошенко жестко отреагировал на позицию МОК по РФ
13:39
Из окна в больнице Мелитополя выпрыгнул парень, которого задержала "полиция" оккупантов
13:26
МОК осудил решение Украины бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов
13:21
Обновлено
Станция киевского метро "Гидропарк" возобновила работу
13:17
Отключения электричества возможны только в одном регионе, - Минэнерго
13:16
Украина заказала 100 польских БТР Rosomak, - премьер Моравецкий
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV