Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я присутствовал на судебном заседании. Сторона Павла Мерседеса точно затягивает процесс. Адвокаты все время отмечали, что у них не было времени для ознакомления с делом, и просят время. Во время заседания Павел пожаловался, что у него диабет, и уровень сахара в крови не дает ему возможности продолжать. Заседание суда перенесли на понедельник. Митрополиту УПЦ (МП) не могут согласовать круглосуточный домашний арест в Лавре, где он хочет. Потому, что у него нет регистрации", - отметил Доброносов.

Фотожурналист также подчеркнул, что во время судебного заседания риторика митрополита УПЦ (МП) Павла Лебедя изменилась.

"Павел вел себя гораздо тише. На заседании суда он сказал, что ничего не говорил на президента Украины. Но есть видеодоказательство, которое он сам снимал", - добавил Доброносов.

29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.

30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ (МП) не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.

Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.

30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

31 марта прихожане и представители УПЦ (МП) вторично не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также В УПЦ (МП) заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры

1 апреля митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также что 1 апреля в его доме проведут обыски. Впоследствии это подтвердила СБУ.

Заседание суда по избранию меры пресечения митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю отложили на понедельник, 3 апреля



















