Адвокаты обжалуют домашний арест Медведчука, - нардеп

Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Facebook.



"Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста. Интересный будет процесс", - написал он.

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