Адвокаты обжалуют домашний арест Медведчука, - нардеп
Адвокаты лидера ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука подали апелляцию на продление ему срока домашнего ареста
Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Facebook.
"Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста. Интересный будет процесс", - написал он.
- Напомним, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму двум народным депутатам Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака.
- 12 мая Медведчук пришел для вручения ему подозрения в Офис генпрокурора.
- Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест .
- 21 мая Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение о круглосуточном домашний арест Виктора Медведчука.
- 7 июля суд продлил расследование дела Медведчука на полгода - до 11 ноября.
- 9 июля Медведчуку продолжили домашний арест до 7 сентября.
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