Адвокаты Майдана опубликовали документальный фильм о разгоне протестов в 2013 году

Об этом Адвокатская совещательная группа сообщила в Facebook.



"Это посекундная видеореконструкция событий разгона протестующих силовиками 30 ноября 2013 года. Она собрана из 4000 файлов - почти 100 гигабайт фото и видео очевидцев. Автор - Юрий Гончарук", - отметили адвокаты.



Проект реализовали 375 благотворителей при поддержке платформы "Большая идея" и Международного фонда "Возрождение".



Документальный фильм "Разгон Майдана" доступен на YouTube по ссылке.



Справка: в ночь на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости спецподразделение "Беркут" жестоко разогнало активистов, протестовавших против решения властей остановить подготовку к Соглашению об Ассоциации с ЕС. В результате подавления протеста пострадали не менее 79 человек. После этого акции протеста начались по всей стране и превратились в Революцию Достоинства.

Напомним, 21 ноября Национальный музей Революции Достоинства опубликовал на YouTube документальный фильм о культуре договора во время Революции Достоинства "Как договаривался Майдан".

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