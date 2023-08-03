Константин Жеваго отмечает, что не имеет никакого отношения к этому делу, о чем сообщил НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) еще в мае. Также он неоднократно сообщал о готовности всячески содействовать расследованию.

Однако более чем за 2 месяца правоохранительные органы не изъявили никакого желания получить от Константина Жеваго хоть какие-то объяснения.

“Вручение текста сообщения о подозрении во французском отделе полиции фактически произошло с нарушением украинского законодательства и норм УПК. В соответствии с нормами УПК Украины уведомление о подозрении должно быть вручено в день его составления. Само же врученное сообщение о подозрении является формальным и не содержит ссылок ни на одно доказательство причастности Константина Жеваго к делу”, - сообщила Наталья Пушина, адвокат Жеваго.

За два месяца детективы и прокуроры не проинформировали Константина Жеваго о факте составления сообщения о подозрении. Хотя следствию были известны контактные данные как Константина Жеваго, так и его адвокатов.

По словам Натальи Пушиной, детективы и прокуроры должны были соблюдать порядок – вручить сообщение о подозрении лично. “К. Жеваго сообщил правоохранителям о месте своего жительства. Поэтому они могли выполнить непосредственное вручение документов. Однако не соблюдали этот порядок, установленный законодательством Украины”, - добавила Наталья Пушина.

Константин Жеваго готов продемонстрировать свою непричастность к расследуемым событиям и в очередной раз отмечает готовность сотрудничать со следствием в соответствии с УПК Украины.