Адвокатов Саакашвили не пускают в тюрьму, - Ясько
Адвокатов экс-президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили не пускают в тюрьму в Глдане
Об этом сообщила народный депутат от "Слуги Народа" Елизавета Ясько.
"По состоянию на данный момент: с утра адвокаты находятся у ворот Глданской тюрьмы, но их не пускают внутрь и не сообщают, где находится Михеил Саакашвили", - написала она в Facebook.
Также народная депутат добавила, что 10 ноября состоится судебное заседание по одному из дел экспрезидента Грузии, однако точно неизвестно где именно оно будет (в суде или тюрьме) и состоится ли вообще.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил , что экспрезидент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно , что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Мехеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 9 ноября уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила , что Михеила Саакашвили избили перед вывозом из тюрьмы.
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