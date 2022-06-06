Адвоката Маси Найема, получившего тяжелое ранение на фронте, прооперировали

Об этом в телеграм сообщил его брат, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Сейчас его состояние все еще тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания", - написал он.

По словам Мустафы Найема, врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в восстановлении его брата.

Маси Найем – украинский адвокат, основатель юридической компании "Миллер", военнослужащий ВСУ. Он родной брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема.

Маси Найем, защищавший Украину на войне с Россией, получил тяжелое ранение в голову. Его госпитализируют в больницу в Днепре.

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