Адвоката Маси Найема, получившего тяжелое ранение на фронте, прооперировали
Врачи прооперировали украинского адвоката Маси Найема, который получил ранение, защищая Украину от захватчиков. Он находится под аппаратом искусственного дыхания
Об этом в телеграм сообщил его брат, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.
"Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Сейчас его состояние все еще тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания", - написал он.
По словам Мустафы Найема, врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в восстановлении его брата.
Маси Найем – украинский адвокат, основатель юридической компании "Миллер", военнослужащий ВСУ. Он родной брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема.
- Маси Найем, защищавший Украину на войне с Россией, получил тяжелое ранение в голову. Его госпитализируют в больницу в Днепре.
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