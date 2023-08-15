Об этом сообщила адвокат Тандира Ирина Бовнегра, информирует "Общественное".

"Алексей об этом заявлял (о желании помочь деньгами — ред.) они (семья погибшего нацгвардейца — ред.) же говорили, что они без фамилий. У них есть квитанции, они их предъявят. Чтобы не было видно, что это от его, чтобы не перечислили назад. Насколько мне известно, не только женой, но и родственниками на пересказанные карточки", — сказала адвокат.

На вопрос, есть ли возможность, чтобы семья погибшего предоставила квитанцию о перерасчете денег Ирина Бовнегра ответила:

"Я спрошу, если они захотят, это будет позже, если они захотят это, что возмещение там осуществляется без какого-либо предъявления гражданского иска в дальнейшем судебном разбирательстве. А захотят ли сейчас обнародовать, я спрошу, но сейчас не знаю. Если возникнет в суде вопрос, или лично потерпевшие потребуют подтверждения, то они будут предоставлены".

Жена погибшего нацгвардейца Анна Бондаренко опровергла информацию о перерасчете ей финансовой помощи от жены судьи Тандыра.

"Я сразу позвонила в Приват, попросила, чтобы проверили, есть ли какие-то (начисления — ред. ). Хотя я же сама вижу, потому что на телефоне оповещения. Никаких больших переводов у меня на карту не было засчитано. Ни анонимных, ни от каких-либо физических лиц", — отметила Анна Бондаренко.

Она добавила, что ей звонила по телефону жена Тандыра и предлагала встретиться без адвокатов и что хочет помочь финансово:

"На что я ей сказала: никаких встреч с вами у нас не будет без адвокатов и средства мне ваши вообще, в принципе, не нужно. Мне нужно, чтобы ваш муж сидел. Все. Если бы я даже увидела, что если какие-то средства поступили мне от этого человека, я бы в ту же минуту их сняла, я бы из Финляндии прилетела, но я вернула бы им или их адвокатам. Мне их деньги не нужны".

Что известно о ДТП с нацгвардейцем

В мае правоохранители сообщили о подозрении судье Алексею Тандыру по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб нацгвардеец . Утверждалось, что водитель был под хмельком. Сам судья отрицал , что употреблял алкоголь за рулем.

Печерский районный суд Киева отправил судью Тандыра под стражу до 21 июля без возможности внесения залога. Прокуратура также направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи Тандыра под стражей. Позже ВРП отстранила судью Тандыра от совершения правосудия.

19 июня суд рассмотрел апелляцию на решение о мере пресечения Тандыру и оставил подозреваемого в СИЗО .

11 июля экспертиза установила , что судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр, сбивший насмерть военного в столице, был в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что в момент ДТП авто двигалось со скоростью 100 км/час.

3 августа ДБР завершило досудебное расследование по делу судьи, материалы уголовного производства открыли для ознакомления стороне защиты. Наличие алкоголя в крови судьи на момент совершения ДТП подтверждено, подчеркнули в ДБР.

9 августа стало известно, что Тандыр пытался сфальсифицировать экспертизу: по данным прокуратуры, вместо мочи он сдал на анализ воду и слюну.

Примечание: согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.