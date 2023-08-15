Адвокат судьи Тандыра рассказала, что семья убитого нацгвардейца получила компенсацию, вдова опровергла
Жена судьи Алексея Тандыра, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Киеве 26 мая, в результате чего погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко, якобы уже анонимно перечислила деньги на счет вдове
Об этом сообщила адвокат Тандира Ирина Бовнегра, информирует "Общественное".
"Алексей об этом заявлял (о желании помочь деньгами — ред.) они (семья погибшего нацгвардейца — ред.) же говорили, что они без фамилий. У них есть квитанции, они их предъявят. Чтобы не было видно, что это от его, чтобы не перечислили назад. Насколько мне известно, не только женой, но и родственниками на пересказанные карточки", — сказала адвокат.
На вопрос, есть ли возможность, чтобы семья погибшего предоставила квитанцию о перерасчете денег Ирина Бовнегра ответила:
"Я спрошу, если они захотят, это будет позже, если они захотят это, что возмещение там осуществляется без какого-либо предъявления гражданского иска в дальнейшем судебном разбирательстве. А захотят ли сейчас обнародовать, я спрошу, но сейчас не знаю. Если возникнет в суде вопрос, или лично потерпевшие потребуют подтверждения, то они будут предоставлены".
Жена погибшего нацгвардейца Анна Бондаренко опровергла информацию о перерасчете ей финансовой помощи от жены судьи Тандыра.
"Я сразу позвонила в Приват, попросила, чтобы проверили, есть ли какие-то (начисления — ред. ). Хотя я же сама вижу, потому что на телефоне оповещения. Никаких больших переводов у меня на карту не было засчитано. Ни анонимных, ни от каких-либо физических лиц", — отметила Анна Бондаренко.
Она добавила, что ей звонила по телефону жена Тандыра и предлагала встретиться без адвокатов и что хочет помочь финансово:
"На что я ей сказала: никаких встреч с вами у нас не будет без адвокатов и средства мне ваши вообще, в принципе, не нужно. Мне нужно, чтобы ваш муж сидел. Все. Если бы я даже увидела, что если какие-то средства поступили мне от этого человека, я бы в ту же минуту их сняла, я бы из Финляндии прилетела, но я вернула бы им или их адвокатам. Мне их деньги не нужны".
Что известно о ДТП с нацгвардейцем
В мае правоохранители сообщили о подозрении судье Алексею Тандыру по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб нацгвардеец . Утверждалось, что водитель был под хмельком. Сам судья отрицал , что употреблял алкоголь за рулем.
Печерский районный суд Киева отправил судью Тандыра под стражу до 21 июля без возможности внесения залога. Прокуратура также направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи Тандыра под стражей. Позже ВРП отстранила судью Тандыра от совершения правосудия.
19 июня суд рассмотрел апелляцию на решение о мере пресечения Тандыру и оставил подозреваемого в СИЗО .
11 июля экспертиза установила , что судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр, сбивший насмерть военного в столице, был в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что в момент ДТП авто двигалось со скоростью 100 км/час.
3 августа ДБР завершило досудебное расследование по делу судьи, материалы уголовного производства открыли для ознакомления стороне защиты. Наличие алкоголя в крови судьи на момент совершения ДТП подтверждено, подчеркнули в ДБР.
9 августа стало известно, что Тандыр пытался сфальсифицировать экспертизу: по данным прокуратуры, вместо мочи он сдал на анализ воду и слюну.
Примечание: согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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