Об этом в эфире Еспресо заявил адвокат семей Героев Небесной Сотни Виталий Тытыч.

"У тяжких преступлений срок привлечения к ответственности - 10 лет. У менее тяжких преступлений, а это большинство, - сроки истекли значительно раньше. Есть случаи освобождения от уголовной ответственности судом. Сейчас акцентируют внимание на 60 уголовных производствах по тяжким статьям. Истекают сроки всех уголовных производств по Майдану. Исключение - это когда по делам инкриминируют пожизненное заключение", - отметил он.

Тытыч констатировал, что ситуация не только критическая, но и уже проигранная.

"Главный месседж - это уже факт (окончание сроков давности, - ред). Есть нарратив, что дела Майдана не расследовали, он не правильный и его надо избегать. Производство по ключевым эпизодам завершено давно. Некоторые дела переданы в суд - в 2015-2016 гг. С тех пор продолжается судебное производство, По-видимому, они не отвечают базовым требованиям законодательства, и именно эти нарушения умышленно допущены судами, что привело к тому, что мы имеем сейчас. Нет никого результата, есть результат следующий: все то, что было сделано на стадии досудебного расследования, успешно уничтожено гнилой судебной системой Украины", - подытожил адвокат.