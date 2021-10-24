Адвокат Саакашвили заявил, что власть Грузии готовит ликвидацию экс-президента в тюрьме
Адвокат экс-президента Грузии Саакашвили Ника Гварамия заявил, что власть страны готовится ликвидировать оппозиционера в тюрьме
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, грузинские власти намерены ликвидировать экс-президента в тюремной больнице, куда его перевезут из тюрьмы в Рустави в ближайшее время.
"По нашей информации, власть после перевода Саакашвили в тюремную больницу намерена имитировать там бунт заключенных, который завершится его ликвидацией", - сказал Гварамия и призвал омбудсмена Грузии Нино Ломджарию следить за ситуацией вокруг заключенного политика.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили уже назвал заявление адвоката бредом.
"Это полный бред и провокация. Население прекрасно понимает, почему сторонники Саакашвили хотят посеять до выборов в будущую субботу панику. Эта неделя будет напряженной, появятся и другие лживые заявления", - сказал Гарибашвили.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили арестован и переведен в тюрьму.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 20 октября консилиум врачей, собранный для оценки состояния Саакашвили, посоветовал госпитализировать его.
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