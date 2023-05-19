Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Правоохранители обнаружили в Киеве схему незаконного выезда украинцев призывного возраста за границу.

Деятельность организовал гражданин России, приехавший в Украину в начале полномасштабного вторжения и получивший удостоверение адвоката. Злоумышленник за деньги предлагал потенциальным призывникам содействие в нелегальном выезде в Евросоюз.

Клиентов "оформлял" как водителей международных грузоперевозок, чтобы внести фиктивные сведения в систему "Путь". В схему привлек и чиновника Киевской областной военной администрации.

Правоохранители задержали россиянина при получении 10 тыс. долларов.

Фото: Служба безопасности Украины

В ходе обысков найдены боевая граната Ф-1, удостоверение добровольческого формирования одной из территориальных общин Киевской области, российский военный билет и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Фото: Служба безопасности Украины

Оба фигуранта получили подозрения за незаконную переправку лиц через государственную границу.

Также гражданин России подозревается за незаконное обращение с боеприпасами.

Рассматривается вопрос об аресте обоих злоумышленников.