Адвокат РФ и чиновник Киевской ОВА помогали уклончанам сбежать в ЕС: злоумышленники получили подозрения
СБУ задержала россиянина, продававшего фиктивные документы и организовывавшего нелегальный выезд призывников в Европейский Союз. Ему помогал чиновник столичной ОВА
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Правоохранители обнаружили в Киеве схему незаконного выезда украинцев призывного возраста за границу.
Деятельность организовал гражданин России, приехавший в Украину в начале полномасштабного вторжения и получивший удостоверение адвоката. Злоумышленник за деньги предлагал потенциальным призывникам содействие в нелегальном выезде в Евросоюз.
Клиентов "оформлял" как водителей международных грузоперевозок, чтобы внести фиктивные сведения в систему "Путь". В схему привлек и чиновника Киевской областной военной администрации.
Правоохранители задержали россиянина при получении 10 тыс. долларов.
Фото: Служба безопасности Украины
В ходе обысков найдены боевая граната Ф-1, удостоверение добровольческого формирования одной из территориальных общин Киевской области, российский военный билет и документы, подтверждающие незаконную деятельность.
Фото: Служба безопасности Украины
Оба фигуранта получили подозрения за незаконную переправку лиц через государственную границу.
Также гражданин России подозревается за незаконное обращение с боеприпасами.
Рассматривается вопрос об аресте обоих злоумышленников.
- Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 8 человек по фактам создания преступной организации и участия в ней, незаконной переправки через государственную границу Украины, подделки официальных документов.
- В Донецкой области ДБР разоблачило работников центра комплектования, которые выдавали ухилянтам фиктивные документы для пересечения государственной границы.
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