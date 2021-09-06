Адвокат Полозов будет защищать заместителя председателя Меджлиса Джеляла в деле о "диверсии"

Об этом он написал в Facebook.

"Состояние Наримана удовлетворительное. Сейчас он в статусе подозреваемого. Вину в совершении инкриминируемых действий он не признает", - сообщил Полозов.

По его информации в "Киевском районном суде" Симферополя состоится заседание по рассмотрению ходатайства об аресте ДжелялА.