Адвокат Полозов будет защищать заместителя председателя Меджлиса Джеляла в деле о "диверсии"
Адвокат Николай Полозов сообщил, что будет защищать задержанного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла в рамках дела о "диверсии" по обвинению оккупантов в Крыму
Об этом он написал в Facebook.
"Состояние Наримана удовлетворительное. Сейчас он в статусе подозреваемого. Вину в совершении инкриминируемых действий он не признает", - сообщил Полозов.
По его информации в "Киевском районном суде" Симферополя состоится заседание по рассмотрению ходатайства об аресте ДжелялА.
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