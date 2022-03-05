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Адвокат Новиков: наша команда собирает факты военных преступлений Путина и российской армии для Гааги

5 мартa, 2022 суббота
18:15
война с Россией

Факты военных преступлений России в Украине собирают для суда в Гааге

Об этом заявил адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков на брифинге.

"Мы собираем информацию как из прессы, такую информацию мы сами видим, не надо ее присылать. Мы координируемся с другими группами, собирающими такую информацию. Мы намерены получать информацию из партийных ячеек "Европейской Солидарности", 206-го сформированного батальона, который выполняет задачи по обороне Киева", – сказал адвокат.

Также он призвал всех, кто видел своими глазами события, которые даже потенциально могут быть квалифицированы как военные преступления, совершенные российскими военными, отправлять информацию в адрес infosprotyv.es@gmail.com и WarCrimesUA2022@gmail.com.

"Мы проверим информацию. У нас есть команда юристов, которые работают в безопасных условиях во Львове. Они не должны прерывать свою работу на сирены и бомбоубежища. Поэтому мы надеемся, что всю информацию, которую вы пришлете, мы оперативно проработаем, и у нас будет какой-то результат. Юридический труд длительный и суд в Гааге не завтра", – сказал адвокат.

Кроме того, Новиков подчеркнул, что готовятся дайджесты для западных партнеров для получения решения о закрытом небе над Украиной.

"Мы также надеемся, что нам удастся ежедневно готовить дайджест событий, направленный на то, чтобы убеждать людей в США, Европе, что небо над Украиной должно быть закрыто. Этого решения пока еще нет. Но каждый день совершаются новые преступления – применяется авиация и артиллерия против граждан, домов, инфраструктуры. Если у вас есть такая информация, присылайте", – отметил адвокат.

"Если ваша информация содержит какие-то объективные факты, в которых мы заинтересованы, с вами свяжутся юристы и попросят, чтобы вы добавили детали к тому, что уже есть", – резюмировал он.

Илья Новиков
воєнні злочини Росії
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