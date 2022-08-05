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Адвокат Новиков: мы получили от Гордона отказ от его публичной позиции по Мариуполю

5 августа, 2022 пятница
14:00
Общество

Журналист Дмитрий Гордон в суде фактически опроверг собственный фейк, который он распространил против Петра Порошенко

Об этом после заседания Шевченковского районного суда заявил адвокат Порошенко Илья Новиков.

Порошенко подал иск против Дмитрия Гордона за распространение клеветы в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" по захвату Мариуполя 2014 года. Адвокат Дмитрия Гордона Василий Рябченко в судебном заседании заверил судью, что со своим клиентом выяснил его правовую позицию. В частности, отметил, что заявления Гордона не касались пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Как сообщил мне доверитель, высказывания, которые в этом случае являются предметом судебного разбирательства по этому делу, касались в целом политического руководства страны", – сказал адвокат Гордона.

На уточняющий вопрос судьи, касались ли эта фраза истца, адвокат заявил: "Это касалось в целом политического руководства страны. Это лично не касалось Петра Алексеевича".

Илья Новиков подчеркнул, что именно изменение позиции Гордона позволило судье отказать в удовлетворении, поскольку представитель Дмитрия Гордона доказывал, что все слова журналиста были исключительно "оценочными суждениями", а не фактами, и не касались Порошенко.

"Мы на 90% считаем, что это следствие того, что Гордон изменил свою позицию против того, что он говорит публично. Публично он говорил, что у него есть доказательства, что он уверен, что он будет защищаться, что он приведет кучу свидетелей, а фактически в суде с самого начала он занял позицию, что это было оценочное суждение, когда он говорил, что президент Порошенко, ставший президентом 7 июня 2014 отдал приказ оставить украинским войскам Мариуполь, который был оставлен в мае 2014-го, а уволен 13 июня", – сказал Илья Новиков.

"На 90% нас все и так удовлетворяет, потому что мы получили то, что хотели. Мы получили, прежде всего, от Гордона отказ от его публичной позиции", - подчеркнул Новиков.

В то же время, он сообщил, что адвокаты Порошенко подадут апелляционную жалобу на это решение.

"Мы считаем, что судебное решение на 100%, а не на 90% должно соответствовать закону", – констатировал защитник.

Новиков подчеркнул, что для судебной практики Украины это, в принципе, очень важная история.

"Есть определенное убеждение у людей, даже у опытных журналистов, что стоит добавить в любую клевету утверждение "это мое мнение", "я так считаю" – и это полностью защищает. Мы бы хотели, чтобы было зафиксировано, и именно поэтому мы намерены обжаловать это решение, что это не так", – сказал Новиков.

"Если Гордону, как в этом случае, или другим лицам, не стыдно отказываться от своих собственных слов ради того, чтобы суд формально провозгласил, что они не виноваты – это акцентирует внимание на их отношении к своей собственной репутации, своим собственным словам. Нас в принципе такой подход ответчика скорее устраивает", – добавил Новиков

Защитник также отметил, что сегодняшнее решение суда "опрокидывает мостик" для продолжения работы по привлечению к ответственности лиц за распространение ложной информации. Он пояснил, что адвокаты Порошенко готовятся к судебному процессу со студией "Квартал 95", которая в день трагедии в Оленевке распространила очередную клевету против Порошенко.

"Мы не остановимся на этом. Мы намерены использовать этот процесс и вообще использовать инструменты, которые гражданский процесс предоставляет лицу, которое считает, что о нем распространена ложная информация, чтобы принуждать людей, которые такую информацию распространили, к публичному изменению позиции", – заверил Новиков.

  • Как сообщалось , адвокаты пятого Президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко подали в Шевченковский районный суд Киева исковое заявление против блогера и политика Дмитрия Гордона, который в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил: "…Я знаю, что руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии покинуть Мариуполь... Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ выйти из Мариуполя".
  • Пророссийские боевики захватили Мариуполь в мае 2014 года еще до президентских выборов. 7 июня Петр Порошенко принял присягу президента Украины, а через неделю Мариуполь был окончательно освобожден от российских оккупантов.
  • Ранее Илья Новиков отметил, что Гордон фактически признал, что говорил ложь о Порошенко. Гордон ожидаемо не мог предоставить суду подтверждение своим заявлениям, поэтому пытался выдать их за "оценочные суждения".

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