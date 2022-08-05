Об этом после заседания Шевченковского районного суда заявил адвокат Порошенко Илья Новиков.

Порошенко подал иск против Дмитрия Гордона за распространение клеветы в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" по захвату Мариуполя 2014 года. Адвокат Дмитрия Гордона Василий Рябченко в судебном заседании заверил судью, что со своим клиентом выяснил его правовую позицию. В частности, отметил, что заявления Гордона не касались пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Как сообщил мне доверитель, высказывания, которые в этом случае являются предметом судебного разбирательства по этому делу, касались в целом политического руководства страны", – сказал адвокат Гордона.

На уточняющий вопрос судьи, касались ли эта фраза истца, адвокат заявил: "Это касалось в целом политического руководства страны. Это лично не касалось Петра Алексеевича".

Илья Новиков подчеркнул, что именно изменение позиции Гордона позволило судье отказать в удовлетворении, поскольку представитель Дмитрия Гордона доказывал, что все слова журналиста были исключительно "оценочными суждениями", а не фактами, и не касались Порошенко.

"Мы на 90% считаем, что это следствие того, что Гордон изменил свою позицию против того, что он говорит публично. Публично он говорил, что у него есть доказательства, что он уверен, что он будет защищаться, что он приведет кучу свидетелей, а фактически в суде с самого начала он занял позицию, что это было оценочное суждение, когда он говорил, что президент Порошенко, ставший президентом 7 июня 2014 отдал приказ оставить украинским войскам Мариуполь, который был оставлен в мае 2014-го, а уволен 13 июня", – сказал Илья Новиков.

"На 90% нас все и так удовлетворяет, потому что мы получили то, что хотели. Мы получили, прежде всего, от Гордона отказ от его публичной позиции", - подчеркнул Новиков.

В то же время, он сообщил, что адвокаты Порошенко подадут апелляционную жалобу на это решение.

"Мы считаем, что судебное решение на 100%, а не на 90% должно соответствовать закону", – констатировал защитник.

Новиков подчеркнул, что для судебной практики Украины это, в принципе, очень важная история.

"Есть определенное убеждение у людей, даже у опытных журналистов, что стоит добавить в любую клевету утверждение "это мое мнение", "я так считаю" – и это полностью защищает. Мы бы хотели, чтобы было зафиксировано, и именно поэтому мы намерены обжаловать это решение, что это не так", – сказал Новиков.

"Если Гордону, как в этом случае, или другим лицам, не стыдно отказываться от своих собственных слов ради того, чтобы суд формально провозгласил, что они не виноваты – это акцентирует внимание на их отношении к своей собственной репутации, своим собственным словам. Нас в принципе такой подход ответчика скорее устраивает", – добавил Новиков

Защитник также отметил, что сегодняшнее решение суда "опрокидывает мостик" для продолжения работы по привлечению к ответственности лиц за распространение ложной информации. Он пояснил, что адвокаты Порошенко готовятся к судебному процессу со студией "Квартал 95", которая в день трагедии в Оленевке распространила очередную клевету против Порошенко.

"Мы не остановимся на этом. Мы намерены использовать этот процесс и вообще использовать инструменты, которые гражданский процесс предоставляет лицу, которое считает, что о нем распространена ложная информация, чтобы принуждать людей, которые такую информацию распространили, к публичному изменению позиции", – заверил Новиков.

Как сообщалось , адвокаты пятого Президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко подали в Шевченковский районный суд Киева исковое заявление против блогера и политика Дмитрия Гордона, который в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил: "…Я знаю, что руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии покинуть Мариуполь... Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ выйти из Мариуполя".

Пророссийские боевики захватили Мариуполь в мае 2014 года еще до президентских выборов. 7 июня Петр Порошенко принял присягу президента Украины, а через неделю Мариуполь был окончательно освобожден от российских оккупантов.

Ранее Илья Новиков отметил, что Гордон фактически признал, что говорил ложь о Порошенко. Гордон ожидаемо не мог предоставить суду подтверждение своим заявлениям, поэтому пытался выдать их за "оценочные суждения".

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