Адвокат Маси Найем тяжело ранен на фронте
Украинский адвокат Маси Найем, защищавший Украину на войне с Россией, получил ранение. Его госпитализируют в больницу в Днепре
Об этом сообщили режиссер Олег Сенцов и бизнесмен Андрей Ставницер.
"Маси Найем - тяжело ранен, везут в больницу. Держись, Друг, мы молимся за тебя!" – написал Сенцов.
Впоследствии брат Маси, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем сообщил в телеграм, что у него тяжелое ранение головы и глаза.
"Был в коме, время от времени приходит в себя; врачи говорят, что сейчас состояние стабильное. Дрставлен в Днепр, в областную больницу им. Мечникова", - написал Мустафа Найем о состоянии брата.
Он отметил, что Маси Найема готовят к операции.
Ранее Ставницер сообщил, что Найем получил ранение в голову.
"Маси Найем, держись, друг. Кто умеет молиться - молюсь за вас. Ранение в голову. Его везут в Днепр в госпиталь", - написал Ставницер.
Также информацию о ранении Найема подтвердил Сергей Стерненко.
"На фронте тяжело ранен мой друг и адвокат Маси Найем. Друг, я знаю, что позже ты прочтешь этот пост. Давай поправляйся скорее, нам еще на концерт Balthazar нужно сходить и на заседание по самозащите съездить", - написал он.
О ранении также написала журналистка Янина Соколова.
"Масси Найем ранен в голову. Везут в Днепр. Мы держим тебя за руку. Живи, пожалуйста", - написала Янина.
Маси Найем – украинский адвокат, основатель юридической компании "Миллер", военнослужащий ВСУ. Он родной брат заместителя министра инфраструктуры Украины Мустафы Найема
- В декабре 2019 года адвокат Найем заявил , что не будет защищать подозреваемых в убийстве Шеремета, и раскритиковал следствие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное