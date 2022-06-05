Адвокат Маси Найем тяжело ранен на фронте

Об этом сообщили режиссер Олег Сенцов и бизнесмен Андрей Ставницер.

"Маси Найем - тяжело ранен, везут в больницу. Держись, Друг, мы молимся за тебя!" – написал Сенцов.

Впоследствии брат Маси, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем сообщил в телеграм, что у него тяжелое ранение головы и глаза.

"Был в коме, время от времени приходит в себя; врачи говорят, что сейчас состояние стабильное. Дрставлен в Днепр, в областную больницу им. Мечникова", - написал Мустафа Найем о состоянии брата.

Он отметил, что Маси Найема готовят к операции.

Ранее Ставницер сообщил, что Найем получил ранение в голову.

"Маси Найем, держись, друг. Кто умеет молиться - молюсь за вас. Ранение в голову. Его везут в Днепр в госпиталь", - написал Ставницер.

Также информацию о ранении Найема подтвердил Сергей Стерненко.

"На фронте тяжело ранен мой друг и адвокат Маси Найем. Друг, я знаю, что позже ты прочтешь этот пост. Давай поправляйся скорее, нам еще на концерт Balthazar нужно сходить и на заседание по самозащите съездить", - написал он.

О ранении также написала журналистка Янина Соколова.

"Масси Найем ранен в голову. Везут в Днепр. Мы держим тебя за руку. Живи, пожалуйста", - написала Янина.

Маси Найем – украинский адвокат, основатель юридической компании "Миллер", военнослужащий ВСУ. Он родной брат заместителя министра инфраструктуры Украины Мустафы Найема

В декабре 2019 года адвокат Найем заявил , что не будет защищать подозреваемых в убийстве Шеремета, и раскритиковал следствие.

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