Адвокат казахского активиста, обвинившего СБУ в избиении, требует служебного расследования
Адвокат казахских активистов Заманбека Тлеулиева и Элдоса Насипбекова Дмитрий Моргун призывает СБУ провести служебное расследование превышения служебных полномочий
Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Укринформ.
"Есть доказанный факт превышения служебных полномочий со стороны должностных лиц СБУ. Необходимые заявления уже поданы как на регистрацию правонарушения, так и с целью привлечения к уголовной ответственности таких сотрудников СБУ", - заявил Дмитрий Моргун.
Он добавил, что ожидает официальной реакции омбудсмана Людмилы Денисовой.
Адвокат отметил, что СБУ заявила, что с активистами якобы проводились профилактические беседы.
Он подчеркнул, что не увидел в этом заявлении, что "СБУ планирует и хочет провести соответствующее служебное расследование".
Дмитрий Моргун отметил, что "будет доводить дело до конца с целью привлечения к уголовной ответственности тех участников, которые пришли к двум казахским гражданам и применяли физическое насилие как спецсредство в обход закона".
Адвокат сообщил, что активисты не находятся в розыске, а их правовые основания для пребывания в Украине законны, и "угрозы депортации и угрозы применения каких-либо средств ограничения их прав также являются превышением служебных полномочий, равно как и физическое насилие".
"Ожидаем очень внимания омбудсмена, внимания в данном случае внутренних правозащитных структур со стороны государства. И хотелось бы увидеть служебное расследование самой СБУ", - отметил Дмитрий Моргун.
- Напомним, Координатор движения "Демократический выбор Казахстана" (УИК) Заманбек Тлеулиев сообщил, что в Киеве на него напали неизвестные в гражданском, назвавшиеся сотрудниками СБУ.
- Он попросил президента Украины Владимира Зеленского, чтобы его не преследовали в интересах Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина.
- Заманбек Тлеулиев заявил, что обратился в полицию.
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