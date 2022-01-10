Адвокат казахского активиста, обвинившего СБУ в избиении, требует служебного расследования

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Укринформ.



"Есть доказанный факт превышения служебных полномочий со стороны должностных лиц СБУ. Необходимые заявления уже поданы как на регистрацию правонарушения, так и с целью привлечения к уголовной ответственности таких сотрудников СБУ", - заявил Дмитрий Моргун.



Он добавил, что ожидает официальной реакции омбудсмана Людмилы Денисовой.



Адвокат отметил, что СБУ заявила, что с активистами якобы проводились профилактические беседы.



Он подчеркнул, что не увидел в этом заявлении, что "СБУ планирует и хочет провести соответствующее служебное расследование".



Дмитрий Моргун отметил, что "будет доводить дело до конца с целью привлечения к уголовной ответственности тех участников, которые пришли к двум казахским гражданам и применяли физическое насилие как спецсредство в обход закона".



Адвокат сообщил, что активисты не находятся в розыске, а их правовые основания для пребывания в Украине законны, и "угрозы депортации и угрозы применения каких-либо средств ограничения их прав также являются превышением служебных полномочий, равно как и физическое насилие".



"Ожидаем очень внимания омбудсмена, внимания в данном случае внутренних правозащитных структур со стороны государства. И хотелось бы увидеть служебное расследование самой СБУ", - отметил Дмитрий Моргун.

Напомним, Координатор движения "Демократический выбор Казахстана" (УИК) Заманбек Тлеулиев сообщил, что в Киеве на него напали неизвестные в гражданском, назвавшиеся сотрудниками СБУ.

Он попросил президента Украины Владимира Зеленского, чтобы его не преследовали в интересах Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина.

Заманбек Тлеулиев заявил, что обратился в полицию.

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