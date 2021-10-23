Адвокат из Черкасс продавала поддельные COVID-сертификаты по 500 грн

При этом ее клиенты не сдавали никаких анализов, передает Еспресо.TV .



"Цена одной справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 для выезда за границу составляла 500 гривен, а для въезда на территорию Украины - 550 гривен. То есть с одного клиента правонарушительница получала около тысячи гривен", - рассказывают черкасские правоохранители.





Фальшивые документы женщина передавала заказчикам во время встреч в кафе, где ее и разоблачили работники Главного управления Национальной полиции в Черкасской области совместно с сотрудниками СБУ.

Сейчас по процессуального руководства Черкасской областной прокуратуры правонарушителя сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для привлечения к ответственности и других лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.





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