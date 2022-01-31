Адвокат Илья Новиков: следствие отказывается допрашивать Зеленского и Арахамию, потому что это не вписывается в их сценарий

Об этом возле ДБР журналистам сообщил адвокат Петра Порошенко Илья Новиков. По его словам, какие-либо "следственные действия" не имеют смысла, потому что силовики отрабатывают политический заказ власти.

"Нам было отмечено в ответ на обращение моих коллег-адвокатов, что следствие уже установило все, что им нужно. Потому что они отказываются вызвать Зеленского, Арахамию и остальные лица, указанные в наших ходатайствах. Которые четко выражали утверждения по этому делу, говорили, что вроде бы им все ясно, все известно – о том, что была предательство, было содействие террористической деятельности. Следствие не видит необходимости допрашивать этих людей», – констатирует Новиков.

"То есть фактически они говорят о том, что следствие уже окончено. Хотя формально это не так", - отмечает Новиков.

"На прошлой неделе у нас сорвалось судебное заседание в Апелляционном суде Киева, потому что вроде бы не были своевременно привезены материалы дела из Печерского суда. Я еще раз подчеркиваю – мы считаем, что это было намеренно. Это не какая-то очень сложная спецоперация – привезти одну коробку с бумагами из Печерского суда, с Владимирской улицы на Соломенскую площадь, где расположен Апелляционный суд. Если так не произошло, то так не произошло потому, что кто-то этого хотел", – напомнил Илья Новиков.

"Мы считаем, что в повестке дня наших оппонентов все еще остается главный «гвоздь этой программы», главный шлягер – одновременный допрос или перекрестный допрос, как они это называют, Порошенко и Медведчука. С очень понятной целью – они хотят сделать шоу и убедить людей , которые видят, что Порошенко и Медведчук одновременно заходят в ДБР, потому что там что-то было, потому что смотрите – один заходит, другой заходит, наверное, что-то было", – говорит Новиков.

Адвокат также сообщил, что был заявлен отвод следователю ДБР. "Был заявлен отвод следователю Колокола из-за нарушений закона, заключающихся в том, что он систематически пытается посылать вызовы с нарушением срока. Этот отвод должен быть рассмотрен следователем судьей", – говорит Новиков.

"Мы ожидаем заседания, которое назначено на 11 февраля. Это будет очень важная встреча. Мы там снова услышим, что "Порошенко не уважает закон", что он вроде бы игнорирует вызовы. Вы видите, что этого не происходит, мы работаем исключительно в рамках закона", – резюмирует Илья Новиков.