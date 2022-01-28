Адвокат Илья Новиков: Порошенко не будет участвовать в шоу по сценарию Зеленского

"Сегодня мы приехали в Апелляционный суд, и вроде бы из-за того, что не доставили материалы дела, заседание не состоится. Меня уже заранее "поздравили" с днем рождения, потому что на мой день рождения на 11 февраля перенесли это заседание. Спасибо большое", – иронизирует Новиков.

"Мы видим, что это дело никогда не было чисто юридическим, – это чисто политическое дело. Мы видим, что оно полностью перешло в политическую плоскость, в плоскость пиара. Вы же понимаете, что это не какая-то спецоперация – привезти несколько папок с документами из Печерского суда, с Владимирской на Соломенске в Апелляционный суд", – отмечает Илья Новиков.

"Почему так произошло? Почему не привезли эти материалы? И почему они оставили нашу апелляционную жалобу без рассмотрения? У меня есть предположения. Происходит давление на Офис Генерального прокурора. Ирина Венедиктова дважды ушла в однодневный отпуск, когда нужно было подписать подозрение Порошенко и когда надо было согласовать ходатайство об аресте Порошенко. А сейчас она нам говорит – нет, все в порядке, я полностью согласна с моими подчиненными. Это не так. Вы это понимаете. Не ходят прокуроры в отпуск однодневный, когда все так", – отмечает адвокат.

"Была уже провокация, когда нам сообщили, что они якобы запланировали одновременный допрос Порошенко с Медведчуком. Мы знаем, что это не фейк. Они это планируют. И по нашему убеждению – это вообще главная цель. Они хотят сделать картинку, когда одновременно Порошенко из Медведчуком заходят в здание ГБР, чтобы потом рассказывать – вот смотрите, они вместе. Это их план и сценарий", - считает Новиков.

"Еще раз говорим: Порошенко не будет сотрудничать с людьми, которые планируют эти картинки, эти сценарии и этот пиар. Он уже дал показания в июне прошлого года. Эти показания есть. Если ГБР говорит, что им вроде бы не хватает его показаний – нет, у них есть его показания", – говорит адвокат.

"Они ждут возможности показать вам это шоу. Это шоу не состоится - я вам это обещаю", - резюмирует Новиков.