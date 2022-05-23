Адвокат Илья Новиков: К сожалению, власти не "переросли" преследования оппозиции

Новиков отмечает: "Вопрос в том, почему люди, которые общаются с Медведчуком, объясняющие ему, что он должен делать, чтобы его обменяли, чтобы Украина согласилась его отдать его куму в обмен на кого-то из наших защитников, почему они захотели, чтобы именно этот текст он наговорил? С бумажки, суфлера, это уже все прокомментировали. Даже в первый день, когда появилось его фото в наручниках, из него кто-то сделал дипфейк, когда он поет "Ой в лугу красная калина". Даже этот дипфейк был более убедителен, чем то, что он наговорил", – отмечает Новиков.

"Поэтому нас не беспокоит этот текст, я не знаю, на что рассчитывали эти люди, которые это создали. Он не сказал ничего такого, чтобы вы могли подтвердить доказательствами, а мы ожидаем, что вы нам что-нибудь покажете", – говорит адвокат.

"Это сейчас не слова Медведчука, это слова тех, кто эти слова писал. Я полностью на 100% уверен, что он читал с напечатанного текста. И вопрос не в том, верим мы или не верим Медведчуку – странный был бы вопрос. Вопрос в том, почему именно сейчас было принято такое решение, чтобы этот текст огласить устами Медведчука", – говорит Новиков.

"Слова Медведчука это не сенсация, но очень плохая новость – это логика, которая присутствует у людей в конце третьего месяца горячей фазы этой войны. То, что они пренебрегают тем, как это повлияет на ситуацию внутри общества, наше единство, которое мы соблюдали все это время", – отмечает Новиков.

"У нас было много вопросов к власти, но мы их не задавали, потому что понимали, что не надо, не ко времени, потом будет время. И мы надеялись, что власть будет так же относиться к вопросам, которые потенциально раскалывают общество, потенциально разрушают это единство. К сожалению, кажется, что наши оппоненты иного мнения", – заметил адвокат.

"Если страна переросла вопрос Шкарлета, если страна переросла много других вопросов, к сожалению, она вопрос преследования оппозиции, который, кажется, является мнение некоторых людей в наших руководящих органах, не переросла. Это очень не ко времени", - резюмирует Новиков.