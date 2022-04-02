Адвокат Илья Новиков: группа наших юристов по поручению Порошенко фиксирует факты преступлений российских оккупантов в Буче для международных судов

Он обнародовал в Facebook видео, снятое в Буче.

"Только что получили эксклюзивные материалы из Бучи, прямо удостоверяющие преступления против человечности со стороны рашистских оккупантов. Немедленно по поручению Петра Порошенко сформировали рабочую группу юристов, которые на месте должны задокументировать все факты этих бесчеловечных преступлений для международных судов", - сообщил Новиков.

"Мы понимаем, что сейчас там нет условий, чтобы вести обычные следственные действия. Поэтому мы фиксируем это сами. Мы сформировали группу юристов, получающих информацию от таких источников, от наших бойцов. Я надеюсь, что после конца этой войны мы сможем выяснить, кто именно, по фамилиям, из российских военнослужащих присутствовал в этих местах, кто ответственен лично за эти преступления", – объясняет Новиков.

"Мы не конкурируем с прокуратурой Украины. Мы считаем, что им пока не хватает ресурсов. Поэтому все, что мы собираем, мы обязательно пошлем нашим коллегам", – отметил адвокат. Новиков объяснил, что крайне важно зафиксировать военные преступления российских оккупантов максимально оперативно, пока свидетели не выехали с деоккупированных территорий и не исчезли доказательства.

"Международные суды работают по другим стандартам, чем предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом Украины. Любая информация из понятного источника, которая исходит от человека, который может подтвердить, что да, я там был, я это видел собственными глазами, это видео – в принципе является надлежащим доказательством. Поэтому наши усилия, я уверен, не пройдут даром", – говорит Илья Новиков.

"У нас уже с самого начала войны была эта инициативная группа юристов, частично работавших на местах и частично работавших в эвакуации именно над тем, чтобы фиксировать и передавать дальше всю эту информацию, которую нам удастся сохранить. Мы уверены, что наши коллеги из прокуратуры найдут способ обработать эту информацию, даже если ситуация изменится", – объясняет адвокат.

"Мы должны помочь нашим официальным следственным органам. Нашей целью является помочь международному следствию, международным судам, которые, безусловно, состоятся по результатам этой войны", - отмечает Новиков.

Илья Новиков также призвал свидетелей преступных действий российских оккупантов по возможности снимать видеоматериалы и отправлять их на электронную почту [email protected]

Он попросил людей на только что оккупированных территориях быть осторожными и ничего не трогать из-за угрозы заминирования.

"Мы просим только о том, чтобы люди, которые снимают видео, направили нам его и имели с нами контакт, чтобы подтвердить, что это видео исходит от них. Пока больше ничего вы сделать не можете, если вы не следователь, прокурор. Это не ваша ответственность", – объясняет Новиков.

"Но если вы там присутствуете и делаете эту съемку, пожалуйста, предоставьте ее нам. Предоставьте прокурорам. Они также будут благодарны. Вопрос только один, если такая съемка существует, мы бы хотели иметь ее копию, источник из которой она происходит. С юридической точки зрения это важно и это то, что возможно сейчас", – объясняет адвокат.

"Это дело чести для нашей команды – добиться справедливого суда над путинским режимом и каждым выжившим участником российской агрессии", – подчеркивает адвокат.