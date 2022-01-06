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Адвокат Головань: судья Печерского суда в турборежиме движется к заранее спланированному решению о незаконном аресте имущества Порошенко

6 января, 2022 четверг
13:08
Общество

Печерский суд, несмотря на грубые нарушения закона, имеет целью в ускоренном режиме удовлетворить ходатайство ГБР относительно незаконного ареста имущества пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. Об этом заявил журналистам адвокат Порошенко Игорь Головань

Он, в частности, в очередной раз отметил, что Печерский суд не имеет права рассматривать ходатайство следователей ДБР, поскольку Главное следственное управление Бюро осуществляет фактическую деятельность в Шевченковском районе города Киева.

Головань также напомнил хронологию ходатайства. "Вчера, примерно в 17 часов, за десять или пятнадцать минут до 17, Иван Тимофеевич Черный, адвокат нашего адвокатского объединения, получает смс, что ходатайство об аресте имущества назначено на 9.30. Мы прибываем сегодня в 9.30. Конечно, никто Петр Порошенко не сообщал и даже не пытался сообщить, поскольку все знают – он находится за пределами Украины. Все знают, когда он вернется", – отметил адвокат.

"Появившись сюда, мы увидели, что три прокурора, которых мы еще не видели документов, кто они, представили ходатайство об аресте имущества Порошенко", – отмечает Головань.

Он также сообщил, что отвод судьи, который заявили адвокаты пятого президента, был рассмотрен мгновенно и без их участия: "отвод был рассмотрен молниеносно, нам сообщили о рассмотрении отвода через 10 минут после того, как он был рассмотрен. И судья, как мы видим, абсолютно не смотря на нормы закона, движется в ускоренном режиме к принятию какого-либо решения", – отмечает Головань. Он также сообщил, что адвокаты Порошенко обратились в Киевский апелляционный суд по поводу нарушения территориальной подсудности по этому делу.

"Мы увидели сверток документов. О качестве этих документов – мы убеждены, что это мусор, но все же этого мусора – две толстые папки. Страниц 500, а то и больше. И нам, поиздевавшись над нашим большим адвокатским стажем, судья "нарезала" целый час на то, чтобы мы могли ознакомиться с этими документами и опровергнуть.Это нарушает нормы Европейской конвенции по правам человека, которая требует, чтобы человеку предоставлялись достаточное время и возможности для формирования позиции защиты.Но мы видим, почему ОГПУ, ДБР в нарушение всех законов подают сюда, в Печерский суд. Потому что в других судах им такого счастья пока не обеспечат. Поэтому мы имеем абсолютный беспредел", – отмечает Головань.

Он также отметил, что Генеральный прокурор Венедиктова избегает своих подписей под подобными "документами". В частности, так называемое "подозрение" Порошенко подписал ее заместитель, потому что Венедиктова специально для этого взяла "ежегодный отпуск" на 1 день.

"Вот это ходатайство об аресте имущества, которое мы сейчас как-то посмотрели за это короткое время, которое нам предоставили, тоже должен согласовать Генеральный прокурор. Подписала ли Венедиктора это согласование? Конечно, нет. На этот раз это "счастье" упало на голову ее первого заместителя. Но никакого документа, куда на этот раз поделилась Венедиктова. Я так понимаю, что с Венедиктовой снова очень срочная какая-то история произошла, и эту опасную миссию она передала первому заместителю", - иронизирует Головань.

"Это – политические преследования. Координирует их лично президент Зеленский. Их задача – не в том, чтобы привлечь Петра Порошенко к уголовной ответственности, потому что нет на это оснований. Их задача – воспрепятствовать его политической деятельности", – убежден адвокат.

"Мир все видит. Мы знаем, что некоторые люди уже пострадали от санкций США. И ответственность, если и не в Украине, за эти вещи неотвратимая. И мы постараемся, и цивилизованный мир постарается", – резюмирует Головань.


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Порошенко
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