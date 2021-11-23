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Адвокат Эдем Семедляев вышел на свободу из изолятора в оккупированном Крыму после 12 суток ареста, - Денисова

23 ноября, 2021 вторник
21:54
война с Россией

Крымскотатарский адвокат Эдем Семедляев вышел из изолятора временного содержания в оккупированном Крыму после 12 суток административного ареста по решению российского оккупационного "суда" Симферополя

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Крымский адвокат Эдем Семедляев вышел из "симферопольского изолятора временного содержания", где он провел 12 дней административного ареста по незаконному обвинению в "неповиновении сотрудникам полиции", - написала Денисова.

Семедляева пришли встречать несколько десятков активистов, но они были задержаны сотрудниками российского ОМОНа.

Среди задержанных – 10 женщин и четверо журналистов. В общей сложности после акции 31 человека отправили в Киевское отделение "полиции" Симферополя, чтобы впоследствии переправить в разные полицейские отделы.

Денисова осудила задержание украинцев в оккупированном Крыму, отметив, что Россия нарушает ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Согласно этой статье каждый имеет право выражать свои взгляды и идеи без вмешательства органов государственной власти.

  • Напомним, 25 октября 2021 года, под зданием "суда" в Симферополе российские силовики задержали более 20 человек, пришедших поддержать фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Адвокат Эдем Семедляев приехал в отдел российской полиции Центрального района предоставить юридическую помощь задержанным. Позже на Семедляева составили административный протокол за "неподчинение полиции" и продержали его сутки в изоляторе в Судаке.
  • 11 ноября российский оккупационный "суд" арестовал Эдема Семедляева на 12 суток.
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Новости
Эдем Семедляев
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