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Адвокат Чауса обвинил украинские спецслужбы в пытках его подзащитного

4 августа, 2021 среда
13:15
Общество Ростислав Кравец

Адвокат экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец заявил, что его подзащитного пытали

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина

"Применялись пытки ... Над ним просто издевались там 50 дней он был прикован к постели - там, где он находился, а я считаю, что он находился в украинских спецслужб ... Около месяца ему не давали даже мыться, постоянно там включали -вимикалы свет ", - сказал Кравец ..

Он утверждает, что в "похищении господина Чауса, как в вывозе его (из Украины), так и в ввозе назад была задействована очень большое количество спецслужб как Украины, так и зарубежных стран".

"Насколько мне известно, расследование есть, причем расследование также осуществляют несколько органов по тем же фактам", - подытожил Кравец.

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адвокат
Николай Чаус
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