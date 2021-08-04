Адвокат Чауса обвинил украинские спецслужбы в пытках его подзащитного
Адвокат экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец заявил, что его подзащитного пытали
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина
"Применялись пытки ... Над ним просто издевались там 50 дней он был прикован к постели - там, где он находился, а я считаю, что он находился в украинских спецслужб ... Около месяца ему не давали даже мыться, постоянно там включали -вимикалы свет ", - сказал Кравец ..
Он утверждает, что в "похищении господина Чауса, как в вывозе его (из Украины), так и в ввозе назад была задействована очень большое количество спецслужб как Украины, так и зарубежных стран".
"Насколько мне известно, расследование есть, причем расследование также осуществляют несколько органов по тем же фактам", - подытожил Кравец.
- Напомним, 30 июля экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 похитили неизвестные, обнаружили на Виннитчине .
- Работники НАБУ обнародовали видео, на котором сотрудники СБУ перевозят задержанного екссуддю Чауса.
- Служба безопасности Украины заявила, что не похищала бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.
- Адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что смог пообщаться с клиентом пребывает в СБУ.
- 1 августа Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу за его отсутствия .
- 3 августа НАБУ сообщил, что задержало Чауса в больнице "Феофания".
- Утром 4 августа Чаус находился в изоляторе временного содержания СБУ .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.7Продажа 32.06
- Актуальное
- Важное