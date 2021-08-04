Адвокат Чауса обвинил украинские спецслужбы в пытках его подзащитного

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина

"Применялись пытки ... Над ним просто издевались там 50 дней он был прикован к постели - там, где он находился, а я считаю, что он находился в украинских спецслужб ... Около месяца ему не давали даже мыться, постоянно там включали -вимикалы свет ", - сказал Кравец ..

Он утверждает, что в "похищении господина Чауса, как в вывозе его (из Украины), так и в ввозе назад была задействована очень большое количество спецслужб как Украины, так и зарубежных стран".

"Насколько мне известно, расследование есть, причем расследование также осуществляют несколько органов по тем же фактам", - подытожил Кравец.