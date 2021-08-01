Адвокат Чауса говорит, что наконец нашел своего подзащитного

Об этом сообщает Еспресо.TV .



"Николай Чаус найден и, на сколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь, и поверьте, она ему нужна", - написал адвокат в своем ТГ-канале.



Кравец отметил, что Чаус находится под опекой Службы безопасности Украины и не имеет процессуального статуса задержанного.



При этом он добавил, что ситуация выглядит неслыханной.



"Очень надеюсь, что первые лица государства найдут в себе смелость взять на себя ответственность и с максимальным соблюдением прав человека решить этот вопрос", - заявил Ростислав Кравец.



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