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Адвокат Богуслаева объяснил просьбу клиента обменять его в Россию "состоянием здоровья"

11 мая, 2023 четверг
23:19
Украина

Плохое состояние здоровья и отсутствие следственных действий побудили Богуслаева написать заявление в Офис президента с просьбой включить его в список на обмен с Россией

Об этом сообщил адвокат бывшего главы украинского предприятия "Мотор Сич" Руслан Волынец, информирует "Общественное".

"Прокуроры способствовали, чтобы врачи его осматривали, все все понимают. Не нужно придумывать болезни, как повод скрыться из тюрьмы — это все объективные вещи. Вопрос только в состоянии здоровья: постоянное его ухудшение и отсутствие возможности адекватного лечения. Именно он побудило к такому факту, учитывая, что нет возможности других вариантов выйти", - сказал Руслан Волынец.

По словам адвоката, документы, которые опубликовали журналисты, проект "Схемы" являются непубличными, а записи разговоров адвокат ранее не видел.

"Они выпускают расследование каждый раз аккурат дней за десять до продления сроков содержания под стражей. Вижу такой алгоритм работы: перед судом снова поднимать вопрос, иначе его осветить или так же, или что-то новое, чтобы резонанс перед заседанием накрутить. И следствие этого не видит. ", - заметил Волынец.

Если обмен состоится, адвокаты собираются продолжать доказывать невиновность Богуслаева по делу. По словам Волынца, ответа на заявление от официальных органов власти нет.

В то же время представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии Общественному сказал что,

  • Напомним, в октябре 2022 года бывшего директора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали по подозрению в госизмене . Известно, что он бесперебойно поставлял российским оккупантам двигатели к вертолетам и самолетам. Также с 2000 года Богуслаев имеет гражданство РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. 24 октября 2022 года Вячеслав Богуслаев , арестован.
  • 4 ноября 2022 стало известно, что по материалам следователей СБУ наложен арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, которые подозреваются в работе на РФ. В феврале Вячеславу Богуслаеву сообщили о новом подозрении - в содействии деятельности террористической организации "ДНР".
  • В конце марта ему продлили арест до 27 мая.
  • 10 мая журналисты проект "Схемы" обнародовали письмо-заявление за подписью Богуслаева, в котором бывший глава предприятия "Мотор Сич" попросил включить его в список на обмен с Россией.
Криминал
коллаборанти
Мотор Сич
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