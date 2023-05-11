Об этом сообщил адвокат бывшего главы украинского предприятия "Мотор Сич" Руслан Волынец, информирует "Общественное".

"Прокуроры способствовали, чтобы врачи его осматривали, все все понимают. Не нужно придумывать болезни, как повод скрыться из тюрьмы — это все объективные вещи. Вопрос только в состоянии здоровья: постоянное его ухудшение и отсутствие возможности адекватного лечения. Именно он побудило к такому факту, учитывая, что нет возможности других вариантов выйти", - сказал Руслан Волынец.

По словам адвоката, документы, которые опубликовали журналисты, проект "Схемы" являются непубличными, а записи разговоров адвокат ранее не видел.

"Они выпускают расследование каждый раз аккурат дней за десять до продления сроков содержания под стражей. Вижу такой алгоритм работы: перед судом снова поднимать вопрос, иначе его осветить или так же, или что-то новое, чтобы резонанс перед заседанием накрутить. И следствие этого не видит. ", - заметил Волынец.

Если обмен состоится, адвокаты собираются продолжать доказывать невиновность Богуслаева по делу. По словам Волынца, ответа на заявление от официальных органов власти нет.

В то же время представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии Общественному сказал что,