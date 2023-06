Также аналитики установили связанность предприятий, на которые наложены санкции, с финансово промышленными группами и российскими олигархами.

Санкционные списки и особенности проверки

За период полномасштабного вторжения России в Украину в YouControl добавлено 1895 записей о санкциях в отношении 919 компаний в Украине. Под прямое действие санкций Украины (СНБО) и США с 23.02.2022 г. по 23.06.2023 г. включительно попали 29 украинских компаний (другие страны за исследуемый период не вносили в санкционные перечни украинские организации). Такая разница – как минимум в 30 раз! – о количестве компаний с сообщениями о санкциях в аналитической системе и украинскими фирмами в санкционных перечнях связана с особенностью их проверки. Аналитики YouControl проверяют не только прямые санкции, наложенные на компанию, но и связи украинских компаний с подсанкционными юридическими и физическими лицами. С учетом такого подхода к обработке санкционных перечней одна компания может содержать несколько записей: прямые санкции из разных стран, а также опосредованные санкции через участников, акционеров и должностных лиц.

Санкционный пазл по регионам и сфере деятельности

Почти 26% компаний из исследуемой выборки зарегистрированы в Киеве, 18,5% – в Крыму, чуть более 17% – в Донецкой области, 11,1% – в Луганской. Замыкает пятерку областей по количеству подсанкционных компаний – Запорожская, где зарегистрировано около 6,5% компаний.

Наибольшее количество компаний (145), имеющих записи о санкционных ограничениях, работают в сфере предоставления других видов услуг. В частности, это деятельность общественных и политических организаций, профсоюзов. Еще не более 15% работают в сфере оптовой и розничной торговли; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. В секторе недвижимости и строительстве работают 8,8% и 5,7% компаний соответственно. Еще около 8% задействованы в перерабатывающей промышленности, в "Информации и телекоммуникации" – 6,9%. Кроме того, в профессиональной, научной и технической деятельности работает около 7%.

В финансовой и страховой деятельности – около 4% компаний. Среди них 2 банка с российскими совладельцами: АО "СЭНС БАНК" , которое до сентября 2022 г. было под брендом "Альфа-банк" и среди совладельцев которого есть российский олигарх Михаил Фридман. А также АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" , бенефициаром которого является россиянин Евгений Гинер, попавший под санкции СНБО в октябре 2022 г. В 2023-м Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства контрольный пакет акций банка российского бизнесмена Гинера. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский 16 июня этого года подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода из рынка банка в условиях военного положения", позволяющий национализировать банки, принадлежащие подсанкционным лицам.

Также под санкции СНБО и ЕС в 2023 г. попал экс-президент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, являющийся акционером запорожского АО "МОТОР-БАНК" .

"Звездные ФПГ": Группа Медведчука, Казака, Лебедева и других российских олигархов 303 компании, которым объявлено сообщение о санкциях за год полномасштабной войны, входят в состав 63 финансово-промышленных групп (ФПГ). Некоторые компании входят в несколько групп одновременно. Наибольшее количество компаний (39), входящих в состав ФПГ и которым были добавлены записи о санкционных ограничениях, принадлежит Группе семьи Лебедевых, ключевыми лицами которой являются эксминистр обороны Украины Павел Лебедев и его дочь Алена Лебедева. Она является основательницей многопрофильной промышленно инвестиционной группы Aurum Group. Основные направления деятельности: машиностроение, железнодорожные грузовые перевозки, промышленное насладение, химическая промышленность, инвестиции в недвижимость и аграрный сектор.

К группе Виктора Медведчука принадлежат 29 компаний. Ограничительные меры юрлицам из этой группы наложили из-за внесения в санкционные перечни СНБО и Великобритании Оксаны Марченко – супруги экс-нардепа, лидера запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Великобритания – единственная иностранная страна, которая добавила Оксану Марченко в санкционный список. Еще 27 компаний входят в состав Протон Энерджи Групп , владеющей сетью АЗС Glusco в Украине. Владельцем группы значится Нисан Моисеев, которого СМИ связывают с Виктором Медведчуком. Из проанализированной выборки 30 компаний связаны с ФПГ – Группа братьев Козак , экс-народного депутата Украины Тараса Козака, попавшего в санкционный список Австралии в мае 2022г.

21 компания с санкционными записями за период полномасштабного вторжения России в Украину, входит в состав российского машиностроительного холдинга Группа ГМС , контролируемая Германом Цоем и Владимиром Лукьяненко. Отец последнего внесен в санкционный список СНБО в мае 2023-го. По 17 компаний, которым были добавлены записи об ограничительных мерах, входят в состав Группа семьи Богуслаевых , ключевым лицом является вышеупомянутый Вячеслав Богуслаев, и Федкоминвест, принадлежащий предпринимателю российского происхождения Алексею Федоричеву и специализирующийся на предоставлении стивидорных услуг.

15 компаний относятся к группе VS Energy , которую СМИ связывают с российскими олигархами Александром Бабаковом, Михаилом Воеводиным и Евгением Гинером. Напомним, что в группу VS Energy входят 11 компаний из топ 1000 крупнейших по доходам в Украине. Также 9 предприятий из этой финансово-промышленной группы работают в энергетическом секторе. Кроме того, к VS Energy относятся две компании на рынке азартных игр, имеющие лицензии от КРАИЛ. Об этом рассказывал YouControl в обличительном исследовании "Игорный бизнес по-украински. Большой разбор компаний".

За рассматриваемый период под санкции также попали украинские компании, входящие в состав российских ФПГ. В частности Сбербанк России , Росатом , АФК "Система" Владимира Евтушенкова и Группа Михаила Шелкова. Украинские активы обоих предпринимателей были конфискованы в пользу украинского государства в сентябре 2022 г. и январе 2023- го.

Руководитель юридического департамента YouControl Надежда Чаленко отмечает, что сотрудничество с подсанкционными лицами несет значительные риски для любого бизнеса: "Прежде всего, это риск ограничения или полного запрета на осуществление банковских операций с такими субъектами. Кроме того, при определенных условиях сотрудничество с подсанкционные юр и физлица могут привлечь внимание правоохранительных органов, что в свою очередь может стать причиной расследований, обысков и судебных процессов, что не только повлечет замедление работы компании, но и негативно повлияет на ее развитие и репутацию. рекомендуем постоянно проверять и мониторить потенциальных и текущих контрагентов на предмет санкций, что удобно делать с помощью функции мониторинга в системе YouControl.