Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Владимир Путин...
Три диктатора, три человеконенавистника, три военных преступника, которые из-за собственной одержимости властью по надуманным поводам, начинали полномасштабную войну на уничтожение на европейском континенте за последние восемьдесят лет
Гитлер со Сталиным составили коварный пакт, позволивший Адольфу напасть сначала на Францию с Великобританией, а затем и на СССР во главе со Сталиным.
Благодаря этому Сталин — убийца, тиран и нелюдь, собственноручно создавший Голодомор украинцев, таких ненавистных за свободомыслие и неповиновение ему, а до того создавший самую кровожадную в истории человечества систему убийства и насилия граждан собственного государства, получил шанс стать победителем и спасателем Европы.
И этим шансом воспользовался, благодаря невероятному человеческому подвигу с миллионами убитых и искалеченных, целым поколением утерянных судеб, исторически высоким морозам и военной и экономической помощи союзников, и, прежде всего, ленд-лиза США.
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Сталин вместе с Рузвельтом и Черчиллем стали победителями фашизма в глазах всего мира, хотя по факту Джугашвили сам планировал начать войну, просто Гитлер его опередил. И затем в Чехословакии и Венгрии он и его преемники продемонстрировали истинные намерения этих новоявленных освободителей.
Путин, апеллируя к прошлому и "можем повторить", создал новоявленный фашизм, который навсегда останется в истории как рашизм, вернув в российский общественный дискурс миф об "эффективном менеджере Сталине", который взял "Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой".
Путин, апеллируя к прошлому и "можем повторить", создал новоявленный фашизм, который навсегда останется в истории как рашизм, вернув в российский общественный дискурс миф об "эффективном менеджере Сталине", который взял "Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой"
А потом превзошел своего вдохновителя и сам начал захватническую войну.
Только коллективный Запад уроки "мюнхенского стыда" усвоил и новый аншлюс или Судет не позволил, правда, убедившись в прочности независимой Украины и готовности ее граждан защищать границы своего государства.
История наказывает каждого, кто посягнет на мироустройство. Рано или поздно.
Гитлер, получив шоковое поражение, застрелился, хотя есть и версия о его тайной эмиграции в Латинскую Америку, а собственно Аргентина, эта версия официально не подтверждена.
Сталин скончался в луже собственной мочи, последние дни доживая в осознанной угрозе его "низложения" и ощущении мятежа.
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Путина тоже ждет нелестный финал, и не факт, что не такой же позорный и унизительный, как. казалось бы, незыблемого и бессмертного создателя Джамахирии Муаммара Каддафи.
Три военных преступника, три диктатора, три человеконенавистника. Каждый из них верил в собственную безнаказанность. Два уже на том свете. Третьего весь прогрессивный мир ожидает "концерт Кобзона", а его окружение, включая пропагандистов, увидеть на скамье подсудимых в Гааге или во время нового Нюрнбергского процесса.
Об авторе. Алексей Биловол, политический эксперт
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