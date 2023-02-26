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OPINION

Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Владимир Путин...

Алексей Беловол
26 февраля, 2023 воскресенье
18:02
Мнение

Три диктатора, три человеконенавистника, три военных преступника, которые из-за собственной одержимости властью по надуманным поводам, начинали полномасштабную войну на уничтожение на европейском континенте за последние восемьдесят лет

Гитлер со Сталиным составили коварный пакт, позволивший Адольфу напасть сначала на Францию с Великобританией, а затем и на СССР во главе со Сталиным.

Благодаря этому Сталин — убийца, тиран и нелюдь, собственноручно создавший Голодомор украинцев, таких ненавистных за свободомыслие и неповиновение ему, а до того создавший самую кровожадную в истории человечества систему убийства и насилия граждан собственного государства, получил шанс стать победителем и спасателем Европы.

И этим шансом воспользовался, благодаря невероятному человеческому подвигу с миллионами убитых и искалеченных, целым поколением утерянных судеб, исторически высоким морозам и военной и экономической помощи союзников, и, прежде всего, ленд-лиза США.

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Сталин вместе с Рузвельтом и Черчиллем стали победителями фашизма в глазах всего мира, хотя по факту Джугашвили сам планировал начать войну, просто Гитлер его опередил. И затем в Чехословакии и Венгрии он и его преемники продемонстрировали истинные намерения этих новоявленных освободителей.

Путин, апеллируя к прошлому и "можем повторить", создал новоявленный фашизм, который навсегда останется в истории как рашизм, вернув в российский общественный дискурс миф об "эффективном менеджере Сталине", который взял "Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой".

Путин, апеллируя к прошлому и "можем повторить", создал новоявленный фашизм, который навсегда останется в истории как рашизм, вернув в российский общественный дискурс миф об "эффективном менеджере Сталине", который взял "Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой"

А потом превзошел своего вдохновителя и сам начал захватническую войну.

Только коллективный Запад уроки "мюнхенского стыда" усвоил и новый аншлюс или Судет не позволил, правда, убедившись в прочности независимой Украины и готовности ее граждан защищать границы своего государства.

История наказывает каждого, кто посягнет на мироустройство. Рано или поздно.

Гитлер, получив шоковое поражение, застрелился, хотя есть и версия о его тайной эмиграции в Латинскую Америку, а собственно Аргентина, эта версия официально не подтверждена.

Сталин скончался в луже собственной мочи, последние дни доживая в осознанной угрозе его "низложения" и ощущении мятежа.

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Путина тоже ждет нелестный финал, и не факт, что не такой же позорный и унизительный, как. казалось бы, незыблемого и бессмертного создателя Джамахирии Муаммара Каддафи.

Три военных преступника, три диктатора, три человеконенавистника. Каждый из них верил в собственную безнаказанность. Два уже на том свете. Третьего весь прогрессивный мир ожидает "концерт Кобзона", а его окружение, включая пропагандистов, увидеть на скамье подсудимых в Гааге или во время нового Нюрнбергского процесса.

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Об авторе. Алексей Биловол, политический эксперт

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