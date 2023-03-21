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Adobe выпустил инструмент создания 3D-изображений товаров для онлайн-торговли

21 мартa, 2023 вторник
16:22
Технологии Adobe

Компания Adobe Inc выпустила инструмент, который поможет магазинам электронной коммерции создавать 3D-изображения товаров для онлайн-торговли

Об этом информирует Reuters .

Инструмент называется Project Sunrise. Он позволит маркетологам генерировать разные вариации изображений продуктов для продаж в интернет-магазинах, а также для электронных рассылок. Речь, в частности, о магазинах электроники и создании 3D-моделей техники. Однако отмечают, что с помощью Project Sunrise можно будет сгенерировать изображение обуви, кухонных принадлежностей или мебели.

Этот инструмент охватывает старый бизнес Adobe по созданию и редактированию изображений и новый бизнес по снабжению технологическими инструментами для маркетинга и электронной коммерции. Он создан на базе Substance 3D - 3D-технологии Adobe, которая поддерживается такими компаниями как Amazon, Ben & Jerry, Burberry, HUGO BOSS, Louis Vuitton, Salomon и Ubisoft.

Старший директор по маркетингу Adobe Substance 3D Франсуа Коттин отметил, что для компаний электронной коммерции важно не отставать от тенденций создания визуализаций. Это прибавляет огромное количество работы.

Так, по словам Коттина, магазин, желающий продать кофеварку, может захотеть показать ее на разном фоне в разных странах, поскольку немецкие кухни могут отличаться от калифорнийских. Чтобы выполнить эту задачу, большинству компаний приходится привлекать 3D-художников для создания каждого изображения.

"Они так же велики, как студии по визуальным эффектам, работающие на Disney или Marvel", - сказал Коттин.

Project Sunrise автоматизирует многие процессы создания 3D-изображений. В случае с обувью художник может создать 3D-изображение базовой модели обуви. Программа в свою очередь будет генерировать вариации с разными цветами и текстурами, например гладкая кожа или замша. Затем она будет передавать его в систему электронной коммерции веб-сайта.

"Эту платформу используют креативные люди, с одной стороны, и мерчандайзеры и маркетологи с другой", - подчеркнул Коттин.

  • 19 марта независимая исследовательская лаборатория Midjourney объявила о запуске собственного ежемесячного журнала.
Мир
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