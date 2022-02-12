Админздания, Крымский канал, беспорядки. В Херсонской области прошли учения по нейтрализации провокаций России

Тренировки проходили в двух населенных пунктах Херсонской области – Каланчак и Новоалексеевка, рассказали в Национальной полиции.



"По легенде учений, посредством СМИ и социальных сетей, которые транслируются на временно оккупированных территориях и отдельных районах материковой Украины, происходит информационно-психологическая операция. Среди населения пограничных городов распространяют информацию о тяжелом состоянии, возникшем в энергетическом секторе. В результате. происходят массовые беспорядки, попытки взорвать дамбы на Северокрымском канале, чтобы восстановить водоснабжение на территории АР Крым, захват административных зданий", - говорится в сообщении.







Реагируя на условные угрозы, подразделения отрабатывали:

- развертывание работы оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с отключением населенного пункта от снабжения электроэнергией;

- проведение спецоперации по стабилизации оперативной обстановки на условной границе с временно оккупированными территориями;

- ликвидацию массовых беспорядков с задержанием вооруженных злоумышленников и освобождением захваченных административных зданий;

- противодействие незаконному пересечению пунктов пропуска на границе для организации массовых акций протеста и подвозу их участников извне;

- выявление, блокирование и ликвидация вооруженных групп и ДРГ;

– восстановление нормального функционирования инфраструктуры населенного пункта.



На учениях присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.





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