Админздания, Крымский канал, беспорядки. В Херсонской области прошли учения по нейтрализации провокаций России
Сегодня, 12 февраля 2022 года, подразделения Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провели тактико-специальные учения на территории отдельных населенных пунктов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым
Тренировки проходили в двух населенных пунктах Херсонской области – Каланчак и Новоалексеевка, рассказали в Национальной полиции.
"По легенде учений, посредством СМИ и социальных сетей, которые транслируются на временно оккупированных территориях и отдельных районах материковой Украины, происходит информационно-психологическая операция. Среди населения пограничных городов распространяют информацию о тяжелом состоянии, возникшем в энергетическом секторе. В результате. происходят массовые беспорядки, попытки взорвать дамбы на Северокрымском канале, чтобы восстановить водоснабжение на территории АР Крым, захват административных зданий", - говорится в сообщении.
Реагируя на условные угрозы, подразделения отрабатывали:
- развертывание работы оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с отключением населенного пункта от снабжения электроэнергией;
- проведение спецоперации по стабилизации оперативной обстановки на условной границе с временно оккупированными территориями;
- ликвидацию массовых беспорядков с задержанием вооруженных злоумышленников и освобождением захваченных административных зданий;
- противодействие незаконному пересечению пунктов пропуска на границе для организации массовых акций протеста и подвозу их участников извне;
- выявление, блокирование и ликвидация вооруженных групп и ДРГ;
– восстановление нормального функционирования инфраструктуры населенного пункта.
На учениях присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.
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