Об этом говорится на странице ГТЭУ на фейсбуке.

Администрация Государственного торгово-экономического университета в Киеве уволила преподавательницу, которая вела лекции на русском языке:

"ГТЭУ занимает категорическую позицию по соблюдению языкового законодательства, обеспечивает воспитание патриотизма и сознания молодежи Украины. В университет поступило обращение студентов и материалы о нарушении преподавателем Иванченко Н. А. педагогической этики, использовании языка агрессора и неправомерных высказываниях в адрес студентов", - отметили в сообщении.

Так, ранее телеграм-канал университета опубликовал запись по лекции преподавательницы:

"Совесть у вас есть? Ваши родители дома с вами? Кто из вас в окопах сидит? А сами вы почему здесь, почему не на фронте? Вам есть 18. Я русскоязычная. Хочу спросить вас, украиноязычных, почему вы сидите дома? Ваши родители почему дома сидят?", - так на русском ответила Нина Иванченко на просьбу студентов проводить занятия на государственном языке.

Напомним, в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" студентам, преподавателям и администрации запретили использовать русский язык в заведении.

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