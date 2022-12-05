Администрация США работает с конгрессом над поправками, которые позволят признать РФ государством – спонсором терроризма, – Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Джо Байдена работает с конгрессом над поправками, позволяющими избежать непредсказуемых последствий признания России государством - спонсором терроризма
Об этом Блинкен заявил в интервью CNN, сообщает госдеп США .
На вопрос, почему США даже после массированных атак на украинскую критическую инфраструктуру не признали Россию государством – спонсором терроризма, госсекретарь США отметил, что для этого необходимы изменения законодательства, позволяющие избежать непредвиденных последствий от такого шага.
"Мы постоянно рассматриваем различные меры, которые мы можем принять, чтобы в случае необходимости усилить давление. Мы сейчас работаем с конгрессом над законодательством, которое поможет нам преодолеть некоторые проблемы, связанные с использованием обозначения "государство – спонсор терроризма", которое имеет некоторые непредвиденные последствия", - сказал Блинкен.
Он подчеркнул, что сейчас Россия пытается использовать против Украины зиму как оружие.
"Это попытка сделать зиму оружием – выключить свет, выключить отопление, погрузить украинцев в темноту и холод именно тогда, когда они направляются в зимние месяцы. Это действительно варварство. Мы очень решительно поддерживаем Украину, убеждаясь в том, что они получат необходимую противоракетную оборону, работаем над тем, чтобы восстановить разные части их энергетической инфраструктуры, которые им нужны, поскольку Путин пытается ее уничтожить", - отметил Блинкен.
- 9 октября в конгресс США внесли законопроекты о признании России государством-спонсором терроризма и определении ее действий на территории Украины как геноцида.
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