Об этом Блинкен заявил в интервью CNN, сообщает госдеп США .

На вопрос, почему США даже после массированных атак на украинскую критическую инфраструктуру не признали Россию государством – спонсором терроризма, госсекретарь США отметил, что для этого необходимы изменения законодательства, позволяющие избежать непредвиденных последствий от такого шага.

"Мы постоянно рассматриваем различные меры, которые мы можем принять, чтобы в случае необходимости усилить давление. Мы сейчас работаем с конгрессом над законодательством, которое поможет нам преодолеть некоторые проблемы, связанные с использованием обозначения "государство – спонсор терроризма", которое имеет некоторые непредвиденные последствия", - сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что сейчас Россия пытается использовать против Украины зиму как оружие.

"Это попытка сделать зиму оружием – выключить свет, выключить отопление, погрузить украинцев в темноту и холод именно тогда, когда они направляются в зимние месяцы. Это действительно варварство. Мы очень решительно поддерживаем Украину, убеждаясь в том, что они получат необходимую противоракетную оборону, работаем над тем, чтобы восстановить разные части их энергетической инфраструктуры, которые им нужны, поскольку Путин пытается ее уничтожить", - отметил Блинкен.

9 октября в конгресс США внесли законопроекты о признании России государством-спонсором терроризма и определении ее действий на территории Украины как геноцида.

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