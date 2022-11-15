Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"Сотрудники администрации Новой Каховки из-за постоянных обстрелов ВСУ покинули город и передислоцировались в безопасные районы области", - говорится в сообщении.

Оккупационные власти выселяют жителей Новой Каховки, проживающих на улицах рядом с побережьем Днепра.

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