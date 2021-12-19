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Администрация Лукашенко готовит "жесточайшие меры" австрийскому провайдеру и оператору связи А1

19 декабря, 2021 воскресенье
12:18
Мир

Режим самопровозглашенного правителя Беларуси Александра Лукашенко собирается привлечь к ответственности руководство компании А1 (Австрия), предоставляющей белорусам услуги подключения к интернету и мобильной связи

С таким заявлением на страницах главной пропрезидентской газеты "Советская Беларусь" выступил замглавы администрации Лукашенко Игорь Луцкий, передает Еспресо.TV .

"Телекоммуникационный и контент-провайдер А1, работающий на территории Беларуси, в определенном смысле "сливал" не тот контент и не туда", - сообщил Луцкий.

По его словам, в связи с этим Лукашенко "дано поручение провести оценку действий компании".

Как отметил Луцкий, по поручению Лукашенко будут "приняты самые жесткие меры".

А1, как утверждает издание, "сливал персональные данные некоторых абонентов экстремистам".

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Речь идет об оглашении белорусскими кибер-партизанами личных данных силовиков Лукашенко и их телефонных переговоров. По этому делу 10 декабря в Беларуси задержан пресс-секретарь компании мобильной связи А1 Николай Бределев. "Покаянное" видео с ним появилось в провластных Telegram-каналах.

Режим Лукашенко утверждает, что именно Бределев передавал "экстремистам" данные о силовиках.

Позже посольство Австрии в Беларуси выразило протест против задержания, в компании A1 Telekom Austria пообещали воспользоваться всеми возможными юридическими и дипломатическими способами для защиты сотрудника.

Затем стало известно, что оператор проводит служебное расследование.


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