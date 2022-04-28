Об этом пишет The Wall Street Journal, публикуя отчет о выступлении госсекретаря США Энтони Блинкена перед законодателями в среду, 27 апреля.

На слушаниях в сенате по бюджетному запросу Государственного департамента сенатор Линдси Грэм (из Южной Каролины) призвал Блинкена сделать это (назвать Россию государством-спонсором терроризма. - Ред.) и спросил, почему это еще не было сделано.

"Я не сомневаюсь, сенатор, что россияне терроризируют украинский народ, - сказал госсекретарь в ответ. - Вопрос состоит в том - и опять же, это то, на что смотрят юристы - чтобы убедиться, что мы действительно отвечаем законодательным требованиям этого признания" .

Ссылаясь на действия России в Украине и Сирии, где Москва поддержала президента Башара Асада, господин Грэм сказал секретарю: "Если вам нужно изменить закон, чтобы Россия отвечала ему, у вас будет 100 голосов".

The Wall Street Journal объясняет, что для того, чтобы страна была признана государством-спонсором терроризма, госсекретарь должен определить, что ее правительство "неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма".

Добавим, что государствами-спонсорами терроризма являются четыре страны: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.



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