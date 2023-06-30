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Администрация Байдена рассматривает вопрос предоставления Украине кассетных боеприпасов, – CNN

30 июня, 2023 пятница
10:56
Мир Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена серьезно рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов, применение которых противоречиво

Об этом CNN рассказали несколько информированных источников.

"Это, несомненно, повлияет на поле боя", - сказал высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Чиновники в Вашингтоне отметили, что решение Белого дома ожидается "в ближайшее время", а в случае одобрения кассетные боеприпасы будут включены в пакет военной помощи в следующем месяце.

Американцы полагают, что кассетные снаряды перекроют нехватку артиллерийских боеприпасов.

"Представители администрации также считают, что им удалось смягчить беспокойство некоторых союзников относительно передачи боеприпасов США", - пишет СМИ.

Что известно о кассетных боеприпасах

Пакт 2008 г. о запрещении производства, использования и накопления кассетных боеприпасов был принят 123 странами, в том числе большинством из 28 членов НАТО. США, Россия и Украина не присоединились к нему. Россия активно использует кассетные боеприпасы против украинцев.

В декабре 2022 года Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их передать.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос к США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

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