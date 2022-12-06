Администрация Байдена проведет встречу с руководством энергокомпаний, чтобы решить, как помочь Украине

Об этом сообщает Reuters .

Встреча будет проведена на фоне попыток России с помощью ракетных ударов разрушить энергосистему Украины и перекрыть ей поставки энергоресурсов.

"Как вы знаете, украинские энергетические активы подвергаются агрессивным нападениям в попытке воспользоваться самыми холодными зимними температурами и самыми строгими погодными условиями. Вместе мы можем помочь повысить устойчивость Украины", - отметил заместитель министра энергетики США Дэвид Трек в письме руководителям нефтяной отрасли краны.

В заседании примут участие 26 торговых ассоциаций, которые водят в Координационный совет нефтегазового сектора. Созывает заседание Управления кибербезопасности, энергетической безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Утром 5 декабря войска РФ утром выпустили по Сумской области 30 снарядов и 17 мин – по Черниговской.

В тот же день Россия нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры.

В правительстве сообщили, что враждебные попадания подверглись энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях.

В понедельник, 5 декабря, российские оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет: ПВО сбила более 60 из них.