Администрация Байдена проведет встречу с руководством энергокомпаний, чтобы решить, как помочь Украине
В четверг, 8 декабря, администрация президента США Джо Байдена проведет встречу с руководством энергокомпаний, чтобы обсудить возможные варианты помощи энергетической инфраструктуре Украины
Об этом сообщает Reuters .
Встреча будет проведена на фоне попыток России с помощью ракетных ударов разрушить энергосистему Украины и перекрыть ей поставки энергоресурсов.
"Как вы знаете, украинские энергетические активы подвергаются агрессивным нападениям в попытке воспользоваться самыми холодными зимними температурами и самыми строгими погодными условиями. Вместе мы можем помочь повысить устойчивость Украины", - отметил заместитель министра энергетики США Дэвид Трек в письме руководителям нефтяной отрасли краны.
В заседании примут участие 26 торговых ассоциаций, которые водят в Координационный совет нефтегазового сектора. Созывает заседание Управления кибербезопасности, энергетической безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации.
- Утром 5 декабря войска РФ утром выпустили по Сумской области 30 снарядов и 17 мин – по Черниговской.
- В тот же день Россия нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры.
- В правительстве сообщили, что враждебные попадания подверглись энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях.
- В понедельник, 5 декабря, российские оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет: ПВО сбила более 60 из них.
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