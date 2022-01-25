Администрация Байдена проведет два секретных брифинга из-за угрозы вторжения России в Украину, - CNN

Об этом сообщает CNN.



Брифинги связаны с тем, что минобороны США привело в повышенную боеготовность около 8,5 тыс. военных для усиления НАТО в Европе из-за скопления российских войск на границе Украины.



Лидер большинства в Сенате Чак Шумер и пресс-секретарь Палаты представителей Нэнси Пелоси попросили провести брифинги для всех членов в каждой из своих палат. Изданию сообщили, что Шумер попросил провести секретный брифинг для всех 100 сенаторов по ситуации на следующую неделю.



Засекреченные брифинги базируются на "десятках мероприятий", которые администрация Байдена провела в последние дни, включая разговоры между почти 20 участниками, госсекретарем Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря Венди Шерман.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин предложил президенту Джо Байдену варианты перемещения американских военных на фоне возможного вторжения РФ, среди которых полеты бомбардировщиков над регионом, мероприятия кораблей в Черное море, опрокидывание войск и оборудования в Европе в Польшу, Румынию и остальные соседи Украины.