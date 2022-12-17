Администрация Байдена попросила Конгресс предоставить Украине дополнительные $38 млрд
Администрация американского президента Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой выделить Украине дополнительные почти $38 млрд на гуманитарную и военную помощь
Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Голос Америки.
Джейк Салливан объявил об обращении чиновников США в Конгресс о предоставлении Украине почти $38 млрд на гуманитарную и военную помощь Украине. Он добавил: администрация Джо Байдена делает все, чтобы украинцы отстояли суверенитет своего государства и его территориальную целостность.
"Мы знаем, что наша работа состоит в том, чтобы продолжать военную поддержку Украины, чтобы они были в лучшей возможной позиции на поле боя, и если и когда дипломатия созреет, [...] - за столом переговоров", - заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности.
- Напомним, 4 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что дефицит Госбюджета-2023 достигает 38 миллиардов долларов. Страна планирует покрыть его с помощью партнеров, в том числе США, Евросоюза и Международного валютного фонда.
- 16 декабря Сенат утвердил оборонный бюджет Соединенных Штатов на следующий год, в котором заложены средства для военной помощи Украине – $800 миллионов.
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