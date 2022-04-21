Администрация Байдена наняла отставного генерала координировать предоставление оружия Украине, - CNN
Белый дом нанял генерала в отставке Терри Вольф, чтобы тот помог скоординировать сотни миллионов долларов военной помощи, направляемых США в Украину
Об этом сообщает CNN.
Два источника в администрации Байдена сообщили CNN, что Терри Вольф недавно присоединился к Совету национальной безопасности, чтобы помочь координировать помощь в области безопасности, которую США и их партнеры предоставляют Украине.
Отмечается, что Вольф – трехзвездный генерал в отставке и офицер танковых войск с опытом работы в Пентагоне, Объединенном штабе, Государственном департаменте и Совете национальной безопасности. В армии США трехзвездочные офицеры, как правило, имеют звание генерал-лейтинанта.
- ВВС США разработали систему беспилотных летательных аппаратов специально для удовлетворения требований Украины.
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