Администрация Байдена может объявить о дополнительной военной помощи Украине уже сегодня, - CNN
Ожидается, что сегодня, 23 июня, администрация Байдена публично объявит об очередном пакете военной помощи
Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова американского чиновника.
Источник на правах анонимности сообщил, что пакет будет включать в себя дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), а также артиллерийские боеприпасы. Вероятно, общая сумма пакета не будет превышать 500 миллионов долларов.
В администрации заявили, что США будут продолжать регулярно предоставлять Украине помощь в области безопасности.
- 23 июня министр обороны Украины сообщил , что американские системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину.
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