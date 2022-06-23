Администрация Байдена может объявить о дополнительной военной помощи Украине уже сегодня, - CNN

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова американского чиновника.

Источник на правах анонимности сообщил, что пакет будет включать в себя дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), а также артиллерийские боеприпасы. Вероятно, общая сумма пакета не будет превышать 500 миллионов долларов.

В администрации заявили, что США будут продолжать регулярно предоставлять Украине помощь в области безопасности.

23 июня министр обороны Украины сообщил , что американские системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину.

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